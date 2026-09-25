Glenn Martens se despidió de Diesel con un "performance" sensual y provocador

“La fiesta siempre es lo primero en Diesel. Se trata de inclusión, autoexpresión, placer y de democratizar la experiencia. La colección es la esencia de Diesel: disruptiva, sexy, fluida, divertida. Estamos todos juntos en esto: demos una vuelta más”, dijo Glenn Martens, director creativo de Diesel.

El diseñador belga Glenn Martens se despidió de Diesel con una colección disruptiva durante la Semana de la Moda de Milán, tras más de cinco años al frente de la marca.

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En el interior del recinto se creó un espacio de club con una atmósfera cargada de energía. Cuando comenzó el desfile, también inició una serie de intervenciones performáticas de (LA)HORDE, el colectivo artístico de Marsella. Entre el público habían 200 performers que interactuaron con los invitados y, entre sí, llevando a cabo acciones desde extrañas e inquietante hasta sensuales y provocadoras.

Sus acciones parecen espontáneas y eso forma parte del juego: "un happening con reglas en el que lo inesperado es la fuerza que lo impulsa. La tensión aumenta a lo largo del desfile, al igual que la incomodidad y la sorpresa provocadas por los performers. El happening y el desfile culminan en un clímax y una liberación, con una banda sonora que incluye una reinterpretación de ‘Love to Love You Baby’ de Donna Summer", detalló la firma.

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En la colección, según Diesel, la ropa tiene piezas como una chaqueta de cuero encerado sobre un blazer con pespuntes, encima de un suéter de punto acanalado fusionado con el cuello de una sudadera deportiva y los puños de una camisa. "Estas prendas híbridas recorren toda la colección, con las uniones entre piezas definidas por recortes en forma de orquídeas. La fusión también da lugar al pantasock en cuero y denim".

Las piezas de denim, por su parte, se recubren y luego se trabajan con láser para conseguir un efecto de cuero. Un top sostenido por un cinturón también le hizo un guiño a la primera pieza que Glenn mostró en Diesel. A lo largo de la colección aparecen jeans cuyo volumen se crea mediante inserciones en la cara interna del tobillo, y jeans de pierna recta recubiertos, otro con aberturas en el tobillo para tacones de aguja y jeans con una camisa de denim incorporada, como si estuviera anudada a la cintura.

La colección incluyó los "microshorts de denim más diminutos imaginables, como un manifiesto de la fiesta. El look final lo lució Ella Snyder, quien vistió el primer diseño de la colección debut de Glenn para Diesel: un verdadero momento de círculo completo", puntualizó la marca.

El sucesor del belga aún no ha sido anunciado, pero Martens seguirá al frente de Maison Martin Margiela.

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