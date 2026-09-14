Glosario de moda sostenible: qué es «fast fashion», «upcycling», economía circular y más

Es una forma de diseñar, producir, comercializar y consumir moda considerando sus impactos ambientales, sociales y económicos a lo largo de toda la cadena de valor. No se trata únicamente de reducir daños, sino de construir modelos de negocio capaces de generar bienestar para las personas, respetar los límites del planeta y mantenerse viables en el tiempo, resolviendo una problemática mayor en vez de solamente el lucro individual. Es importante destacar que la sostenibilidad aplicada al sector de la moda está enfocada en un…

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Es una forma de diseñar, producir, comercializar y consumir moda considerando sus impactos ambientales, sociales y económicos a lo largo de toda la cadena de valor. No se trata únicamente de reducir daños, sino de construir modelos de negocio capaces de generar bienestar para las personas, respetar los límites del planeta y mantenerse viables en el tiempo, resolviendo una problemática mayor en vez de solamente el lucro individual. Es importante destacar que la sostenibilidad aplicada al sector de la moda está enfocada en un proceso sistemático y transversal, como disciplina de toma de decisiones, tanto en los negocios como en la manera en la que el usuario se relaciona con lo que viste y apoya.

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Greenwashing

El “greenwashing” ocurre cuando una marca comunica una imagen de sostenibilidad que no corresponde con la realidad de sus prácticas, intereses o impactos. Puede manifestarse a través de mensajes ambiguos, afirmaciones sin evidencia, campañas desproporcionadas frente a los esfuerzos reales o la exageración de iniciativas puntuales para proyectar una transformación que en realidad no existe. Es una estrategia de marketing engañosa que se fundamenta en las tendencias o intereses de los consumidores frente a las nuevas dinámicas de consumo, más conscientes y responsables.

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Fast fashion

Es un modelo de negocio basado en producir grandes volúmenes de ropa a alta velocidad y bajo costo para responder constantemente a nuevas tendencias de consumo, y que, además, es responsable de crearlas. Su éxito depende de ciclos de compra cada vez más cortos, lo que suele generar presiones significativas sobre los recursos naturales, las condiciones laborales y la gestión de los residuos textiles.

Ultra fast fashion

La “ultra fast fashion” lleva la lógica de la “fast fashion” al extremo. Utiliza tecnologías digitales, análisis de datos y cadenas de suministro altamente flexibles para lanzar miles de nuevos productos en tiempos récord y a precios extremadamente bajos. Este modelo acelera aún más los ciclos de consumo y multiplica los desafíos ambientales y sociales asociados a la industria, basados, además, en un árbol interminable de sistemas de proveeduría sin regulación ni transparencia.

Greenhushing

El “greenhushing” sucede cuando una empresa decide no comunicar, o comunicar de manera limitada, sus avances en sostenibilidad por temor a críticas, cuestionamientos o acusaciones de “greenwashing”, porque no siente que sean suficientes frente a un ojo público actualmente muy exigente. Aunque puede surgir como una estrategia de prudencia, también puede dificultar la transparencia, el aprendizaje colectivo y la rendición de cuentas dentro de la industria.

Moda ética

La moda ética pone a las personas en el centro de las decisiones empresariales. Busca garantizar condiciones laborales dignas, relaciones comerciales justas, respeto por los derechos humanos y prácticas transparentes a lo largo de la cadena de valor. Mientras la sostenibilidad aborda los impactos de manera integral, la ética se enfoca especialmente en la dimensión humana de la industria.

Trazabilidad

Es la capacidad de conocer y documentar el recorrido de un producto desde el origen de sus materias primas hasta el consumidor final. Permite entender quién participó en su producción, dónde se realizaron los procesos y bajo qué condiciones, convirtiéndose en una herramienta fundamental para la transparencia y la toma de decisiones informadas respecto tanto a cada eslabón de la industria como a los usuarios finales. En términos prácticos, es apelar a la honestidad en los procesos productivos.

Comercio justo

Es un enfoque comercial que busca relaciones más equitativas entre quienes producen, transforman y comercializan bienes. Promueve precios justos, condiciones laborales dignas, contratos transparentes, respeto por las comunidades productoras y una distribución más equilibrada del valor generado a lo largo de la cadena, honrando este valor en el proceso.

Upcycling

El “upcycling”, o “suprarreciclaje” en español, es el proceso de transformar materiales, productos o residuos existentes en nuevos artículos que aumentan su valor. Más que reciclar, implica rediseñar creativamente los recursos disponibles para extender su vida útil y evitar que se conviertan prematuramente en desechos. Puede ser un proceso que revalorice materiales de diferentes industrias para el uso eficiente, creativo y funcional de estos en la creación de nuevos productos.

Economía circular

Es un modelo que busca desacoplar el crecimiento del consumo de recursos finitos. Propone diseñar productos, servicios y sistemas para que los materiales permanezcan en uso durante el mayor tiempo posible, eliminando el concepto de residuo, y producción lineal a través de estrategias como la reutilización, reparación, remanufactura, reciclaje y regeneración de los sistemas naturales. Nace desde la preconcepción del producto, es decir, desde el diseño, y no solamente en la gestión del residuo como tal.

*Directora de Universo MOLA y magíster en Sostenibilidad Corporativa.

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