“Para mí, el denim siempre ha sido algo que puedes llevar de muchas maneras. Eso fue lo que más me gustó de trabajar en esta colección: poder jugar con algo tan icónico y darle una nueva personalidad….

La artista e ícono de la cultura pop Belinda lanzó una colección de siete piezas junto a Levi’s, inspirada en la estética de los años 80 y 90 a través de siluetas, corsetería y reinterpretaciones del universo del denim de la marca. La artista aportó su estilo y punto de vista a la cápsula especial de edición limitada, que cuenta con siete piezas.

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La colección retro de Belinda y las noticias de moda más relevantes de la semana

“Para mí, el denim siempre ha sido algo que puedes llevar de muchas maneras. Eso fue lo que más me gustó de trabajar en esta colección: poder jugar con algo tan icónico y darle una nueva personalidad. Quería contar con piezas con las que puedas experimentar, llevar a tu manera y sentir que realmente reflejan quién eres. Al final, de eso también se trata la moda: de divertirte, reinventarte y hacer tuyo lo que llevas puesto”, dijo Belinda.

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Los jeans ocupan un lugar central en la colección. Por ejemplo, los baggy jean, lavado claro y acabado limpio, recupera la actitud relajada de los años 90 y principios de los 2000; o los los entallados en cintura y cadera y afinados hacia el tobillo rememoran los estilos ochenteros.

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Sale Pierpaolo Piccioli y entra Martine Rose a Balenciaga

La diseñadora británica Martine Rose ha sido nombrada directora creativa de Balenciaga, propiedad del grupo de lujo francés Kering, y asumirá el cargo en los próximos días, en sustitución de Pierpaolo Piccioli, informaron este viernes ambas compañías de moda.

“Es un enorme privilegio ser nombrada directora creativa de Balenciaga, una casa con un legado extraordinario y un espíritu creativo audaz que siempre me ha inspirado”, afirmó Rose.

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Fashion Crew AI

La estilista Daniela Riaño, más conocida como Daniela Styling, y Boris Díaz, cofundador y CEO, hicieron el lanzamiento de su aplicación Fashion Crew AI este viernes en LCI Bogotá. Los amantes de la moda podrán encontrar en una sola aplicación a todo el ecosistema de la moda: marcas, diseñadores y eventos, así como información sobre noticias y empleos del sector.

“Creemos que la moda, sus marcas, su gente y sus espacios deben estar al alcance de todos. Por eso reunimos la escena colombiana en un solo lugar y le pusimos una guía que la conoce de memoria”, dicen los fundadores. La plataforma estará disponible desde este mes.

Además, la plataforma contará con Alaia, una guía de moda con inteligencia artificial, disponible 24/7, para resolver dudas sobre combinaciones, looks, qué ponerse para un evento o lugares a los que puede acudir para arreglar su ropa, entre otras funciones.

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Un charm con la chiva colombiana

La chiva colombiana, un bus rural tradicional conocido por su decoración llena de colores y por haber conectado durante generaciones pueblos, veredas y zonas rurales del país, se convirtió, de la mano de la marca de joyería Pandora, en el charm más vendido de la empresa en el país.

“Pandora tradujo esos elementos a una pieza en miniatura vestida con los colores de la bandera colombiana y cargada en su techo con productos que evocan al país. Cada detalle busca capturar el carácter colorido de las chivas y convertirlo en una forma de llevar las raíces colombianas cerca”, dijo la marca.

La nueva colección de Prune

La nueva colección está compuesta por una paleta de tonos neutros y acentos de colores marcados. El lima, el rosé y

el chocolate como protagonistas en todas las tipologías. Siluetas limpias, trazos amables y materiales nobles. Una

temporada de cueros vegetales, graneados y lisos con acabados sofisticados y cuidados.

La feria de calzado más grande de América Latina

La séptima edición de BFShow, la feria de calzado más grande de América Latina, anuncia que tendrá su mayor Programa Comprador, con más de 800 compradores brasileños e internacionales invitados. El evento, que se llevará a cabo del 10 al 12 de noviembre en Distrito Anhembi, en São Paulo, Brasil, es realizado por la Asociación Brasileña de la Industria y Comercio del Calzado (Abicalçados) y organizado por NürnbergMesse Brasil (NMB). En total, BFSHOW contará con alrededor de 300 de las principales marcas de calzado de Brasil y espera recibir a más de 10.500 compradores, más de 1.000 de ellos provenientes de alrededor de 50 países.

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Lorenzo Hernández, director creativo de Mario Hernández, quien asiste al evento, menciona: “Mario Hernández lleva más de tres décadas abasteciendo parte de su producción desde Brasil. Brasil tiene el conocimiento de cómo hacer un buen calzado, es reconocido a nivel mundial por lograr un equilibrio perfecto entre el diseño, la tecnología de ultra confort y una fuerte identidad cultural. Al ser el mayor productor de calzado de Occidente, la industria brasileña ha sabido diferenciarse a través de elementos muy específicos que conquistan los mercados internacionales”.

Los resultados comerciales entre los dos países lo demuestran. Entre enero y agosto de 2026, Colombia importó de Brasil casi 5,2 millones de pares de zapatos, por un valor de US$24.821.594, cifra que representa un crecimiento del 13,3 % en dólares frente al mismo periodo del año anterior.

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Por Colombia, participarán empresas como Comercializadora Arturo Calle, Marroquinería SAS, Grupo Albania, STF Group SA (Studio F y Ela), Plataforma Colombia Comercial SAS, MUSSI Zapatos SAS y Calzatodo SA, entre otros.

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