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¿Por qué Barranquilla es considerada la cuna de la moda en Colombia?

El libro “Barranquilla, 100 años de moda”, de Erika Rohenes, reconstruye, a través de un amplio archivo fotográfico, la historia de los protagonistas y las transformaciones que la convirtieron en un referente de la industria local.

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Lucety Carreño Rojas
Lucety Carreño Rojas
El libro está organizado por tres generaciones: los pioneros, los íconos y las figuras del nuevo milenio. El último capítulo está dedicado al diseño de vestuario del Carnaval de Barranquilla. / Cortesía
El libro está organizado por tres generaciones: los pioneros, los íconos y las figuras del nuevo milenio. El último capítulo está dedicado al diseño de vestuario del Carnaval de Barranquilla. / Cortesía

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En las primeras décadas del siglo XX, el muelle de Puerto Colombia se convirtió en la puerta de entrada al país de mercancías provenientes, especialmente, de Europa y Estados Unidos. Las novedades también incluían insumos textiles como telas, accesorios y sedas, así como vestidos y piezas de moda.

“Los grandes acontecimientos de las ciencias y las artes ingresaron al país por Barranquilla. Por supuesto, la moda, en su más amplio significado como expresión cultural de todos los tiempos, no fue la excepción”, dijo Erika Rohenes, autora del libro…

Lucety Carreño Rojas

Por Lucety Carreño Rojas

Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE. LucetyC lcarreno@elespectador.com

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