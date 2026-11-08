¿Por qué Barranquilla es considerada la cuna de la moda en Colombia?

“Los grandes acontecimientos de las ciencias y las artes ingresaron al país por Barranquilla. Por supuesto, la moda, en su más amplio significado como expresión cultural de todos los tiempos, no fue la excepción”, dijo Erika Rohenes, autora del libro…

En las primeras décadas del siglo XX, el muelle de Puerto Colombia se convirtió en la puerta de entrada al país de mercancías provenientes, especialmente, de Europa y Estados Unidos. Las novedades también incluían insumos textiles como telas, accesorios y sedas, así como vestidos y piezas de moda.

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“Los grandes acontecimientos de las ciencias y las artes ingresaron al país por Barranquilla. Por supuesto, la moda, en su más amplio significado como expresión cultural de todos los tiempos, no fue la excepción”, dijo Erika Rohenes, autora del libro “Barranquilla, 100 años de moda”.

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William Cruz Bermeo, investigador de la moda y el vestuario de la Universidad Pontificia Bolivariana, en Medellín, Colombia, cuenta que, además, la condición portuaria de la ciudad “propició una importante migración —en buena medida de origen sirio-libanés— cuyos integrantes se vincularon primero al comercio textil y, más adelante, a la industria”.

El libro, que se lanzó durante el décimoquinto Congreso Latinoamericano Ixel Moda, pretende ser un documento de colección que da cuenta de la historia de la moda local y del aporte de Barranquilla.

Los baúles llenos de telas, sombreros y vestidos desembarcaban en Puerto Colombia. Después, eran transportados hasta la estación del ferrocarril de Barranquilla, desde donde partían en barcos de vapor hacia el interior del país por el río Magdalena. Sin embargo, parte de esas mercancías se quedaba en la ciudad, donde los modistos y comerciantes se adelantaban a las tendencias.

“Cuando ya estaban disponibles en el interior del país, en Barranquilla todos los locales ya tenían en sus guardarropas todo colgado e incluso ya estaban esperando la próxima colección. Siempre fuimos muy vanguardistas y pioneros en temas de moda”, relata Rohenes.

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Sin embargo, el clima y la mezcla cultural hicieron que los comerciantes ajustaran los diseños a las necesidades propias de la región. También surgieron creativos como Tobby Setton, considerado el primer diseñador de “prêt-à-porter” contemporáneo del país; Amalín de Hazbún, conocida como “la aguja de oro de Colombia”, una de las leyendas de la moda de gala y fantasía del país; y Alfredo Barraza, quien ha vestido a cerca de treinta ganadoras del título de Señorita Colombia y ha creado algunos de los vestidos más relevantes para las reinas del Carnaval de Barranquilla.

A ellos se suman figuras de proyección internacional como Silvia Tcherassi y otros creativos que han contribuido no solo a sostener la idea de que Barranquilla es la cuna de la moda, sino también a mostrarle al mundo el talento local y lo “hecho en Colombia”.

La publicación cuenta los hitos, entre 1920 y 2019, a través de textos cortos y fotografías. “Esta historia está contada a través de un archivo fotográfico. Fue realmente maratónico conseguirnos todas estas imágenes: muchas son de archivo, otras de los diseñadores y algunas de nuestras pasarelas de Ixel. Es bien lindo”, comenta la autora.

“Barranquilla, 100 años de moda” nació de una conversación que la autora tuvo con el historiador Alfredo De La Espriella. El proceso de investigación se desarrolló junto a Danilo Cañizares, director académico de Ixel Moda, y el grupo de investigación de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Autónoma del Caribe, liderado por su entonces decana, Emilia Velásquez, y las docentes Aurora Moya y María Fernanda Coronado.

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Cada capítulo del libro corresponde a una década y presenta un breve contexto de lo que ocurría en la moda a nivel mundial, de lo que estaba pasando en Barranquilla en ese momento y de quiénes fueron sus protagonistas. La obra reúne a más de 100 personajes clave de la industria, como Judy Hazbún, Beatriz Camacho, Tina Neumann, Francesca Miranda, Lina Cantillo, Jon Sonen, Carmen Belissa Martínez, María del Pilar Mercado, Erika Quizena y Ericka Correa, entre muchos otros. También dedica un capítulo a la importancia que tienen el Carnaval, las reinas y sus vestuarios para la ciudad.

Sin embargo, William Cruz Bermeo afirma que la noción de Barranquilla como cuna de la moda colombiana es susceptible de discusión. “Resulta difícil atribuir ese lugar a una sola ciudad si entendemos la moda en un sentido amplio: como un sistema que comprende la circulación de mercancías, pero también la comunicación y las formas de percepción”.

En esa línea, el investigador menciona que también es clave considerar en la narrativa a quienes viajaban a otros lugares, conocían nuevas tendencias y las incorporaban al país. “Regiones como los Santanderes, Antioquia y Cundinamarca también tuvieron élites industriales y empresariales que consumían artículos de moda, viajaban al exterior, traían novedades y promovían la creación de industrias textiles, como ocurrió en Antioquia. Por eso, aunque la expresión ‘cuna de la moda’ es contundente y reconoce el papel decisivo de Barranquilla, también merece ser revisada a la luz de una historiografía que examine las distintas regiones y las relaciones entre ellas”.

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El libro es, sin duda, un aporte valioso a la historia y los estudios de la moda en Colombia, pues la mirada regional permite documentar el trabajo de los diseñadores y comprender cómo se ha construido el sistema de la moda en el país a través de las estéticas, los climas y las economías de cada región.

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“Estos trabajos ofrecen, además, una base sustancial para estudiar críticamente los desarrollos empresariales, estilísticos y culturales de la moda colombiana. Al mismo tiempo, quienes nos dedicamos a reconstruir estas historias tenemos pendiente elaborar una visión histórica y crítica de la moda en Colombia como conjunto, más allá de sus divisiones regionales. Las historias regionales, por tanto, son un paso fundamental, pero también invitan a construir una historiografía capaz de articular esas experiencias en una interpretación más amplia del país”, puntualizó Cruz Bermeo.

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