Sebastián Falla, cofundador de Whitman: “un traje a la medida siempre será el mejor atuendo”

Sebastián Falla, director creativo de Whitman. / Cortesía Foto: Cortesía

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Hace doce años, Felipe y Sebastián Falla crearon Whitman, una empresa de moda colombiana que aplicó la atemporalidad, el consumo consciente y el diseño con propósito cuando esos temas no hacían parte de la conversación en la industria local. La marca se inspiró en la filosofía de vida del poeta Walt Whitman.

Felipe y Sebastián Falla se han mantenido fieles a sus principios, y la funcionalidad y calidad han sido los factores que les han abierto las puertas dentro y fuera del país.

Desde 2014, la marca ha visto y vivido la transformación en la manera en que las personas se relacionan con la moda.

Comenzaron con una línea masculina y desde 2022 incursionaron en el mercado femenino con Whitman Woman.

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Sebastián Falla, director creativo y cofundador Whitman, responde las 10 preguntas sobre moda de El Espectador.

⁠Cuándo eras niño, ¿qué pensabas de la moda y qué piensas ahora de ese niño que se imaginaba ciertas cosas?

Cuando pienso en ese niño, creo que nunca imaginó que terminaría trabajando en la moda. Lo que sí tenía era una curiosidad inmensa por el mundo y una fascinación por todo aquello que despertara su imaginación. Viéndolo hoy, entiendo que la moda fue simplemente el lenguaje que encontré para expresar todo lo que llevaba años construyendo por dentro.

⁠¿Recuerdas qué te motivó a entrar en el mundo de la moda?

Desde que tengo memoria he sido un observador constante de todo lo que me rodea. La música, las películas y, en general, todo lo que tiene una intención estética han sido una fuente constante de inspiración.

Sin darme cuenta, fui almacenando ese conjunto de imágenes, emociones y experiencias que, con el tiempo, terminaron convirtiéndose en la materia prima de mi creatividad. Hoy entiendo que eso es precisamente a lo que me dedico: imaginar, crear y transformar esas ideas en algo tangible como director creativo de Whitman.

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⁠ ⁠¿Quién es tu ícono de moda?

Nuestro gran ícono es Walt Whitman. Aunque no fue un diseñador de moda, su manera de entender la vida, la naturaleza y la creatividad ha sido la mayor inspiración detrás de la marca. Su obra nos recuerda la importancia de crear con propósito, de celebrar lo esencial y de encontrar belleza en lo cotidiano.

Desde 2014, esa filosofía guía cada colección que diseñamos. Creemos en prendas atemporales, versátiles y cuidadosamente construidas, pensadas para acompañar la vida de las personas con belleza, funcionalidad y permanencia. Más que seguir tendencias, buscamos crear piezas que trascienden el tiempo y construir una comunidad que comparta esa misma forma de ver el mundo.

⁠Describe tu mejor atuendo y la ocasión en la que lo usaste o usarías. Enfoque en cual serian las piezas icónicas de Whitman

Un traje a la medida siempre será el mejor atuendo. No solo por cómo se ve, sino por lo que representa: tiempo, dedicación y una pieza creada exclusivamente para quien la viste. Lo combinaría con una camisa hecha a la medida y, si el momento lo permite, con uno de nuestros abrigos, la prenda con la que nació Whitman.

Son piezas que no responden a una tendencia, sino a una forma de entender el vestir: atemporal, funcional y hecha para permanecer. Para nosotros, las prendas más importantes son aquellas que terminan haciendo parte de la historia de quien las usa.

⁠¿Qué es lo más importante para crear una colección?

Lo más importante es tener un propósito claro. Antes de pensar en colores, siluetas o tendencias, nos preguntamos por qué vale la pena crear una nueva colección. Entendemos la responsabilidad que implica hacer parte de la industria de la moda, por eso cada decisión, desde los materiales hasta los procesos, busca ser lo más consciente posible.

Creemos en diseñar prendas que las personas quieran usar durante muchos años, no solo una temporada. Esa es nuestra forma de entender el Slow Made: crear con calma, privilegiando la calidad, el diseño y la permanencia sobre la velocidad y la cantidad. Para nosotros, una buena colección no es la que más produce, sino la que logra convertirse en parte de la vida de quienes la usan.

⁠Cuando mencionan a Whitman, ¿qué te gustaría que las personas pensaran?

Nos gustaría que las personas pensaran en una marca que ha crecido junto a ellas. Llevamos más de diez años evolucionando, aprendiendo y transformándonos, pero sin perder de vista los valores que nos definen: diseño con intención, calidad y autenticidad. Nuestro mayor reto siempre ha sido sorprender a quienes nos eligen, ofreciéndoles más de lo que esperan, no solo en nuestras prendas, sino también en la experiencia. Hemos tenido el privilegio de acompañar a toda una generación, y eso representa una enorme responsabilidad con quienes confían en nosotros y con el futuro de Whitman.

⁠¿Cuál es la mayor influencia del lugar en el que naciste en tu profesión y vida personal?

Nacimos en Neiva, Huila, y vivimos allí casi toda nuestra infancia. Siento que haber crecido en ese lugar marcó profundamente mi manera de ver el mundo. Tuve el privilegio de estudiar en un colegio rodeado de árboles, naturaleza y espacios abiertos. Mi infancia transcurrió entre la libertad de explorar, imaginar y pasar horas al aire libre.

Esa conexión con el entorno despertó en mí una sensibilidad especial para observar los detalles, apreciar la belleza de lo simple y desarrollar una curiosidad permanente. Con el tiempo entendí que la creatividad no surge de la nada; se construye a partir de las experiencias, de lo que uno observa y de la forma en que aprende a interpretar el mundo.

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Hoy, como director creativo de Whitman, muchas de las decisiones que tomo están influenciadas por esa manera de mirar: encontrar inspiración en lo simple, en los materiales, en los paisajes y en las historias que nos rodean. Creo que el lugar donde uno crece no solo construye recuerdos; también moldea la forma de pensar, de crear y de relacionarse con los demás. En mi caso, esa infancia en Neiva sigue siendo una parte esencial de mi manera de entender el diseño y la vida.

¿Cuál es tu recuerdo más preciado?

Es una pregunta difícil porque no creo que exista un solo recuerdo que sobresalga por encima de los demás. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que lo más valioso ha sido el conjunto de momentos que, poco a poco, terminaron construyendo esta historia.

Pienso en la apertura de cada una de nuestras tiendas, en el primer rack que armamos en la casa de mis papás, en las noches sin dormir preparando pedidos, en los primeros clientes que decidieron confiar en Whitman y, sobre todo, en las personas y amistades que el camino me ha permitido conocer.

Con el tiempo he entendido que los recuerdos más importantes no siempre son los grandes hitos. Muchas veces son esos momentos cotidianos, que en su momento parecían pequeños, los que terminan definiendo quién eres y dándole sentido al recorrido. Si algo valoro hoy, es precisamente haber podido construir una historia junto a tantas personas que han hecho parte de ella.

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál darías?

No creo demasiado en los consejos, al menos no en la idea de que una frase puede cambiarte la vida. Cada persona carga una historia distinta, vive circunstancias diferentes y enfrenta desafíos que solo ella conoce. Por eso, un consejo, por bueno que sea, difícilmente transforma a alguien de un momento a otro.

Creo que el mejor maestro es la propia vida. Equivocarse, caer, volver a intentarlo y detenerse a reflexionar sobre lo que pasó es, para mí, la forma más honesta de aprender. Ninguna experiencia ajena puede reemplazar ese proceso.

Si tuviera que dar un consejo, sería justamente ese: hazte responsable de la dirección de tu vida. Escucha a los demás, porque siempre hay algo valioso que aprender, pero no esperes que alguien tenga las respuestas que solo tú puedes encontrar. Vive, equivócate, reflexiona y sigue adelante. Al final, las lecciones que realmente nos transforman son las que descubrimos mientras recorremos nuestro propio camino.

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