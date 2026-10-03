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¿Qué es el “grey blending”? La tendencia que lució Sarah Jessica Parker

La actriz usó un vestido de Simone Rocha con una romántica y larga trenza en su cabello para asistir a su cita anual del ballet.

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Redacción Moda
Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick asisten a la Gala de Moda de Otoño 2026 del New York City Ballet en el Teatro David H. Koch, del Lincoln Center, el 1 de octubre de 2026 en la ciudad de Nueva York. / Dimitrios Kambouris/Getty Images/AFP
Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick asisten a la Gala de Moda de Otoño 2026 del New York City Ballet en el Teatro David H. Koch, del Lincoln Center, el 1 de octubre de 2026 en la ciudad de Nueva York. / Dimitrios Kambouris/Getty Images/AFP
Foto: Getty Images via AFP

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Sarah Jessica Parker, actriz de Sexo en Nueva York, asistió con Matthew Broderick a la Gala de Moda de Otoño del New York City Ballet, luciendo sus canas en una maxi trenza entrelazada con una cinta rosa, al estilo de Rapunzel.

Parker es una de las famosas que se ha unido al grey blending, una técnica capilar que mezcla las mechas luminosas con el cabello gris natural para que las canas se integren con naturalidad.

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El grey blending, según explica L’Oréal Professionnel, es una técnica de coloración que consiste en difuminar las canas con el tono natural del cabello, creando una transición suave y progresiva. “A diferencia de las coloraciones que buscan cubrir por completo las canas, esta técnica las integra estratégicamente para aportar luminosidad, profundidad y movimiento al cabello”.

Así las cosas, esta técnica permite que las personas abracen sus canas con estilo y confianza. “En lugar de luchar contra el paso del tiempo, el grey blending te permite celebrar tu belleza natural y lucir un look elegante y moderno”, explicó la marca.

La actris lució una maxitrenza.

Su colorista, Gina Gilbert, le contó a Vogue que "ha trabaja con mechas y balayage para crear dimensión y permitir que las canas convivan con los tonos rubios y más oscuros del cabello".

La actriz también ha mencionado en varias entrevistas que no considera que se le deba calificar de "valiente" por lucir sus canas y que no quiere "detener el tiempo", sino sentirse bien, aprovechar su tiempo libre y no preocuparse por verse como lo lucía hace 15 años.

En cuanto al look, y fiel al estilo de Carrie Bradshaw, en el que son usuales las faldas de tul, los vestidos florales, las marcas de diseñadores y los tacones de Manolo Blahnik, la actriz lució un vestido floral y delicado de color nude, firmado por Simone Rocha, que elevó con un bolso blanco de la misma marca y unos tacones de hebilla. Por su parte, su esposo eligió un traje negro con camisa blanca.

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Por Redacción Moda

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