Pasaporte digital, armarios inteligentes y otras novedades de la moda

Lo que dijo el diseñador y las piezas que mostró evidencian cómo está funcionando la relación entre la tecnología, la inteligencia…

“El cuerpo algún día perecerá. La ropa también tiene una vida útil. En una era donde las cosas no tienen fin, la IA y los humanoides están a nuestro lado, quería hacer algo que tuviera un final”, dijo Kunihiko Morinaga, creador de la marca Anrealage , que durante la Semana de la Moda de París presentó su colección “Skin”, en la que sorprendió con vestidos que cambiaban de color sobre las modelos en la pasarela.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Lo que dijo el diseñador y las piezas que mostró evidencian cómo está funcionando la relación entre la tecnología, la inteligencia artificial y la creatividad humana. La cotidianidad de diversas industrias está cambiando con esas herramientas y la moda no es ajena.

Si bien existe un temor por tareas que podrían reemplazar las labores de las personas y por la posibilidad de unificar estilos, en la primera edición de Nextech by Colombiatex, una feria creada por Inexmoda y enfocada en las soluciones tecnológicas que podrá aplicar la industria de la moda colombiana, algunas de las conclusiones fueron que la IA aportará a la creatividad y a la eficiencia en el sector. Es decir, los desarrollos podrán reducir tiempos en tareas operativas para que los diseñadores y creativos se concentren en lo esencial: crear y generar deseo.

Publicidad

“¿Cuál va a ser el rol del diseñador con la IA? Tiene que conocer de moda, pero pasa de ser solo un diseñador a ser un diseñador y curador de toda la información que logra interpretar con la sensibilidad y lo que quiere proyectar la marca. Los roles se empiezan a elevar y a sofisticar a través de la tecnología, no los excluye”, afirmó Sebastián Díez, presidente de Inexmoda.

Lea: ¿Por qué los colombianos compran en plataformas como Temu y Shein?

Diana Gómez, consultora de moda, agrega que los usos de la IA tienen mayor trascendencia cuando hay un equipo humano “que comprende de fondo las formas en que puede aportar valor esta tecnología más allá de agilizar procesos genéricos como resumir o crear imágenes. Los equipos que transforman sus metodologías y documentan claramente los puntos donde la IA se usa, cómo se usa, la estructura de ‘prompts’, la evaluación de resultados, tendrán mejores oportunidades de extraer valor de estas herramientas”.

Estas son algunas innovaciones que está creando la industria de la moda con apoyo de la tecnología, herramientas que van desde ropa que cambia de color y aplicaciones para elegir qué ponerse cada mañana, hasta un pasaporte digital en las prendas para conocer su historia.

Atelier es un programa en desarrollo para estudiantes de moda. / Cortesía LCI Bogotá

Nombre: Atelier

¿Para qué sirve?

La escuela de diseño LCI Bogotá está creando una herramienta que apoyará los procesos de aprendizaje de estudiantes en la etapa de diseño y patronaje, para que puedan entender cómo se ve una prenda en diferentes tipos de cuerpos y si se requieren ajustes antes de ejecutar un diseño en la tela. El desarrollo cuenta con medidas estándar colombianas.

¿Cómo funciona?

Es una plataforma intuitiva en la que se agrega un dibujo a plano o el patrón de la prenda en un formato digital. La herramienta cuenta con seis pasos en los que el usuario selecciona el tipo de cuerpo, cose la prenda, ve el comportamiento del textil y puede cambiar las medidas del cuerpo hasta que, al final, tiene un informe con todos los ajustes para que pueda hacerlo en físico.

¿Cuál es el aporte a la industria de la moda?

Dar acceso a estudiantes, emprendedores y pequeñas empresas a herramientas digitales que les aporten en sus procesos, minimizar el desperdicio textil en el proceso del prototipado y entender cómo su diseño se ve en diferentes cuerpos y tallas.

La moda sostenible en Colombia sigue siendo un nicho de mercado y no una norma a la hora de comprar. En 2024, los ingresos que generaron esas prendas fue de apenas 4,3 % y se proyecta que para 2029 sea de 5,5 %. / Cortesía

Nombre: Pasaporte Digital de Producto

¿Para qué sirve?

El pasaporte digital de producto desarrollado por TraceSurfer permite que el usuario conozca una prenda desde el origen de la fibra hasta el final de la vida útil. Hace visibles los impactos sociales, ambientales y económicos de la ropa. Aplicar este desarrollo les permitirá a los empresarios colombianos cumplir con uno de los requisitos que exigirá la Unión Europea para exportar hacia ese mercado.

Lea: Las prendas de vestir en desuso que tuvieron una segunda oportunidad

¿Cómo funciona?

Las prendas tienen un código QR que se puede escanear con el celular para que el usuario conozca toda la historia de una prenda: materiales, procesos, uso y fin de vida de una pieza. En Colombia, por ejemplo, Grupo Crystal y Cosita Linda ya han aplicado la herramienta.

¿Cuál es el aporte a la industria de la moda?

Preparar a las marcas para que entren al mercado internacional y cumplan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A los usuarios, les permite saber de dónde vienen sus prendas, cómo cuidarlas y en dónde dejarlas cuando ya no las quieran.

Nombre: Vestti

¿Para qué sirve?

La estilista Angélica Díaz-Granados creó una aplicación para que las personas puedan “vestirse y sentirse bien” con la ropa que tienen en el armario. La información que ha recopilado le ha permitido saber cuáles son las necesidades, productos y ocasiones de uso de sus usuarios.

Vestti nace de un problema muy cotidiano: tener el clóset lleno y, aun así, sentir que no tenemos nada que ponernos. La plataforma ayuda a las personas a conocer mejor lo que tienen, encontrar nuevas combinaciones y construir "looks" de acuerdo con sus necesidades reales.

Vestti busca ayudarnos a aprovechar mejor nuestro clóset, descubrir nuevas posibilidades y tomar decisiones más conscientes frente a la moda.

Publicidad

¿Cómo funciona?

Vestti combina tecnología, inteligencia artificial y el criterio de un stylist. La aplicación permite que el usuario agregue fotos de prendas de su armario, tome una foto o seleccione piezas del clóset digital de la aplicación. Después, se le dan indicaciones de tallaje y material y, luego, a partir de una pieza, por ejemplo un pantalón, la app le crea un “look”. Si el usuario no está de acuerdo con la combinación que propone la app, puede solicitar que un estilista lo revise y ajuste "porque creemos que la tecnología puede proponer muchas posibilidades, pero el criterio humano sigue siendo fundamental cuando hablamos de estilo", explicó la creadora.

La plataforma seguirá creciendo con herramientas como calendario de "looks", maleta inteligente, avatar, masterclasses, venta de marcas dentro de la aplicación y un programa de fidelización.

Publicidad

¿Cuál es el aporte a la industria de la moda?

Ofrecer una alternativa para que las consumidoras respondan a la pregunta: “no tengo nada que ponerme” y accedan a un servicio de estilismo personalizado.

La tecnología también permite darle una segunda, tercera o muchas más oportunidades a una misma prenda. Esto puede ayudar a las personas a comprar con mayor intención, descubrir marcas de una manera más personalizada y entender que el estilo no necesariamente depende de tener un clóset infinito. En esencia, "queremos que Vestti ayude a conectar tres cosas que hasta ahora han estado bastante separadas: lo que tengo, lo que necesito y lo que puedo descubrir", puntualizó la estilista.

Publicidad

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.