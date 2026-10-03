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Pasaporte digital, armarios inteligentes y otras novedades de la moda

Vestidos que cambian de color, herramientas para diseñar sobre cuerpos distintos, aplicaciones de estilismo y un pasaporte digital para la ropa son algunas de las innovaciones que están transformando la industria textil.

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Lucety Carreño Rojas
Lucety Carreño Rojas
Tecnología y creatividad humana muestra la nueva era de la moda. / Cortesía
Tecnología y creatividad humana muestra la nueva era de la moda. / Cortesía

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“El cuerpo algún día perecerá. La ropa también tiene una vida útil. En una era donde las cosas no tienen fin, la IA y los humanoides están a nuestro lado, quería hacer algo que tuviera un final”, dijo Kunihiko Morinaga, creador de la marca Anrealage, que durante la Semana de la Moda de París presentó su colección “Skin”, en la que sorprendió con vestidos que cambiaban de color sobre las modelos en la pasarela.

Lo que dijo el diseñador y las piezas que mostró evidencian cómo está funcionando la relación entre la tecnología, la inteligencia…

Lucety Carreño Rojas

Por Lucety Carreño Rojas

Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE. LucetyC lcarreno@elespectador.com

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