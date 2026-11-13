Bufandas, joyas y piezas especiales son opciones que se pueden encontrar para diferentes presupuestos en tiendas multimarca como Malva o en grandes almacenes como el Éxito, pero si la persona a la que quiere sorprender tiene un alma un poco nostálgica y disfruta de las piezas con historia, mi recomendación es…

Cuando pensamos en qué regalarle a un amante de la moda, lo primero que se nos viene a la cabeza es una prenda de vestir. Y aunque los accesorios son una gran alternativa, hay un universo de posibilidades que va mucho más allá de la ropa.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Qué regalarle a alguien que ama la moda en 2026: guía por presupuesto

Bufandas, joyas y piezas especiales son opciones que se pueden encontrar para diferentes presupuestos en tiendas multimarca como Malva o en grandes almacenes como el Éxito, pero si la persona a la que quiere sorprender tiene un alma un poco nostálgica y disfruta de las piezas con historia, mi recomendación es buscar un broche o un fular en un anticuario, un mercado de pulgas o una tienda de segunda mano. Para mí, pocas cosas tienen tanto encanto como regalar un objeto que parece venir de otra época.

Publicidad

Le puede interesar: En fotos: los looks de la gala Persona del Año de los Latin Grammy 2026

Así que, si este año quiere evitar el típico bono de regalo, aquí van algunas recomendaciones creativas para sorprender a esa persona que ama la moda.

Libros

Una de las mejores formas de conocer, entender y vivir la moda es acercarse a las historias de sus grandes creadores. En las librerías existe una amplísima variedad de títulos dedicados a diseñadores, editores, fotógrafos y personajes que han transformado la industria. Desde Coco Chanel y Cristóbal Balenciaga hasta Vivienne Westwood. Hay opciones para todos los gustos.

Estas son algunas de mis recomendaciones:

Grace: Memorias de Grace Coddington

Grace Coddington, mano derecha de la célebre Anna Wintour y una de las figuras más importantes de la historia editorial de Vogue, cuenta en primera persona cómo pasó de ser una niña enamorada de las fotografías de moda a convertirse en su directora creativa.

Lea: Bogotá Fashion Weekend 2026: qué hacer, dónde ir y cómo participar

Precio aproximado: COP 135.000.

Dior by Dior: The Autobiography de Christian Dior

Una autobiografía encantadora que permite conocer al hombre detrás de una de las casas de moda más importantes del mundo costura parisina de los años cincuenta.

Precio aproximado: COP 55.000.

Estudios de la moda en Colombia de Edward Salazar

Para quienes quieren conocer más sobre nuestra propia industria, este libro es una excelente alternativa.

La publicación reúne 19 trabajos de autores nacionales que exploran la moda colombiana desde diferentes perspectivas: los estudios culturales, la historia, la sociología, el diseño, el periodismo y las experiencias del sector productivo.

Precio aproximado: COP 120.000.

Le puede interesar: ¿Por qué compramos ropa que después nunca usamos?

Shocking Life: The Autobiography of Elsa Schiaparelli de Elsa Schiaparelli

Está en inglés, pero es uno de esos libros que vale la pena tener en la biblioteca de cualquier amante de la moda.

Considerada una de las diseñadoras más importantes del siglo XX, Schiaparelli revolucionó la moda con una visión creativa que mezclaba arte, surrealismo, misticismo e ingenio. Sus colaboraciones con artistas surrealistas y sus diseños innovadores la convirtieron en una de las grandes figuras de su época.

Precio aproximado: COL 90.000.

Experiencias

Regalar momentos también es regalar modaEsta es, probablemente, una de las alternativas que más me emocionan. Lo mejor es que se puede adaptar a prácticamente cualquier presupuesto.

Documentales y películas de moda

Si el presupuesto es más ajustado, una idea muy especial es regalar una suscripción a una plataforma de streaming acompañada de una selección curada de películas, documentales y series sobre moda.

Puede preparar una pequeña guía para disfrutar durante las vacaciones de fin de año, con títulos como Halston, en Netflix; Cristóbal Balenciaga, en Disney+; o El ascenso y la caída de John Galliano, en MUBI.

La clave está en hacer una selección pensada para esa persona, acompañarla de una tarjeta y convertir el regalo en una invitación a descubrir las historias detrás de la industria.

Precio aproximado: entre COP 25.000 y 45.000, por plataforma.

Una visita a un museo y un buen café

Otra alternativa es invitar a esa persona especial a recorrer un museo y terminar la experiencia con un buen café. En Bogotá, el Museo del Oro es un excelente plan para compartir. Después de recorrer sus salas y descubrir parte de la historia y el patrimonio colombiano, pueden hacer una parada en San Alberto, una de las marcas de café de especialidad más reconocidas y premiadas del país.

Su café proviene de la Hacienda San Alberto, ubicada en Buenavista, Quindío. Una invitación perfecta para quienes disfrutan de los pequeños placeres y de las experiencias que conectan con nuestra cultura.

Precios aproximados:

Publicidad

Entrada al Museo del Oro: COP 5.000 por persona.

Invitación a un café con algo de panadería: COP 60.000, dependiendo de lo que pidan.

Regalar también es un arte. Y si realmente quieres sorprender a alguien, más que pensar en cuánto cuesta el regalo, piensa en qué le gusta, qué le inspira y qué podría hacerlo feliz. A veces, el detalle más especial no es el más costoso, sino ese objeto que parece haber sido encontrado especialmente para esa persona, un libro que no sabía que necesitaba o una experiencia que recordará durante mucho tiempo.

*Consultora en comunicaciones y fashionista.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.