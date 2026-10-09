¿Quién es Anthony Vaccarello, el diseñador que deja la dirección creativa de Saint Laurent?

"A lo largo de la última década, Anthony Vaccarello desempeñó un papel clave en el desarrollo de Saint Laurent, contribuyendo a reforzar su identidad, así como su influencia en el mundo de la moda y de la cultura", dijo en un comunicado la marca, que pertenece al grupo Kering.

El diseñador Anthony Vaccarello deja Saint Laurent, tras una década al frente de la casa francesa y luego de presentar su última colección con el oro como protagonista en la Semana de la Moda de París, según anunció la marca este viernes.

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Luca de Meo, consejero delegado de Kering, aseguró que, a través de su visión creativa y sus exigentes estándares, "ha contribuido a reforzar la influencia duradera de una de las grandes casas de alta costura de Francia, mientras nos embarcamos en un nuevo capítulo de su historia".

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La firma anunciará próximamente quién tomará el relevo del diseñador belga. Entre los nombres que circulan figura el de la alemana Chemena Kamali, directora artística de Chloé desde 2023.

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Vaccarello nació en Bélgica, estudió escultura y diseño de moda en la escuela de artes visuales La Cambre en Bruselas en 2006. Tras pasar por Fendi, creó en 2009 su propia marca y en 2016 fue nombrado como director artístico de Saint Laurent en reemplazo de Hedi Slimane.

De acuerdo con AFP, "el creador tardó varios años en encontrar su lugar, especialmente en la línea masculina, que nunca había practicado antes de su llegada. El punto de inflexión se produjo en 2022 en Marrakech, donde trasladó directamente las siluetas femeninas a la colección de hombre, un gesto muy ‘Yves'".

La marca casi triplicó sus ingresos con Vaccarello al frente, hasta llegar a los 3.200 millones de euros (US$3.600 millones de dólares) en 2023, antes de sufrir, como todo el sector del lujo, una ralentización de las ventas.

Vogue describe el estilo del diseñador como erótico y minimalista, "fluctuando, como su propio origen, entre la sensualidad del Made in Italy y el conceptualismo de Amberes, una forma de entender la moda que hace únicos sus diseños. Y pese a que a priori sus creaciones pueden parecer de femme fatale, el modisto confiesa que cuando diseña se decanta del lado de la razón y deja la seducción en un segundo plano".

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