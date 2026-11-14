La falda gris de tiro bajo, con volumen, pliegues y drapeados asimétricos, contrastaba con la anatomía masculina esculpida. En…

En redes sociales y algunos medios internacionales calificaron como “extravagante” el look que usó la cantautora sueco-mexicana Sofía Monroy en los Latin Grammy 2026. La cantante lució un traje sastre deconstruido de dos piezas, en color gris, y un torso masculino con pectorales, pezones y abdominales esculpidos que terminaba a la altura del ombligo. Se trató de una intervención que modificaba visualmente su silueta.

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¿Quién es Sofía Monroy y por qué lució un torso masculino en los Latin Grammy?

La falda gris de tiro bajo, con volumen, pliegues y drapeados asimétricos, contrastaba con la anatomía masculina esculpida. En su cuenta de Instagram la cantante compartió un carrusel con fotografías de su look y el mensaje: “Un hombre huyendo, ¡qué noche!”.

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La apuesta estilística de Monroy es una representación visual de su segundo álbum, WO[E]MAN, en cuyo título juega con las palabras WOE —dolor, aflicción o tristeza— y MAN —hombre—. “WO[E]MAN significa hombre triste”, explicó la artista en una entrevista con Rolling Stone en Español.

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Además, el álbum explora sus dos culturas, la sueca y la mexicana, así como la feminidad y la masculinidad. “Me estoy dando cuenta de que siempre trato de buscar algún tipo de verdad entre dos opuestos”, le dijo al medio musical.

En una reciente entrevista con EFE, también contó que su papá, quien era mexicano, falleció cuando ella tenía once años. “Mi mamá se encargó de trabajar y de cuidar a cuatro hijos. Entonces, no crecí en un entorno con roles de género establecidos y este disco nace de eso, de la pregunta: ¿qué significa ser mujer?”.

Sobre su nuevo disco, le contó a EFE que “no soy ni mexicana ni sueca, y este es el primer disco en el que abrazo esa dualidad. Además, me permito explorar el término WO[E]MAN, que significa ‘hombre triste’. Me di cuenta de que dentro de mí hay un hombre triste que pone ciertas ideas en mi cabeza”.

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Tampoco es la primera vez que utiliza la pieza de látex. La cantante le explicó a Rolling Stone que la idea de incorporar un torso masculino surgió durante el proceso de creación de las fotografías del disco.

“Sentía que estábamos haciendo fotos bonitas, pero no encontraba esa imagen fuerte que dijera algo sobre el concepto del álbum. Luego se nos ocurrió poner un torso masculino y yo en calzones. Es ese choque de identidad entre lo masculino y lo femenino”, le contó a Rolling Stone.

Así las cosas, su look también se enmarca en una estética genderless (sin género), en la que juega con los símbolos que culturalmente identificamos como masculinos y femeninos.

Monroy nació el 20 de abril de 1999 y se crió en Suecia. Actualmente vive en México para reconectar con las raíces de su padre y aprendió español desde cero. En 2025 publicó Morena, su álbum debut.

Sus influencias musicales van desde Luis Miguel y Alejandro Fernández, cuyas canciones sonaban en el restaurante que administraba su papá, hasta ABBA, Robyn e Icona Pop. Estuvo nominada en la categoría Mejor Nuevo Artista, junto a Delilah, Arath Herce, Kendall Peña y Aria Vega, quien finalmente obtuvo el reconocimiento.

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