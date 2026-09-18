Serena Williams lució un diseño de la barranquillera Silvia Tcherassi: ¿cuánto vale?

Para la ocasión, Williams usó el Rowan Dress, un clásico de la marca en color peach que se presentó en la…

"Compartir con Teyana Taylor y J Balvin es un hermoso recordatorio de que el éxito nunca es una historia en solitario. Está moldeado por la gente que conocemos, las experiencias que llevamos y las formas en las que seguimos evolucionando", dijo la extenista.

La extenista estadounidense Serena Williams se vistió de la marca Silvia Tcherassi para posar junto a la actriz Teyana Taylor y al cantante J Balvin en una campaña de Audemars Piguet.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Para la ocasión, Williams usó el Rowan Dress, un clásico de la marca en color peach que se presentó en la colección PreFall 2026 y que vale $5.200.000.

Serena Williams. / Cortesía

Vale la pena mencionar que Serena Williams no es ajena a la moda: en las canchas lucía espectaculares "looks". El año pasado lanzó su primera línea de ropa infantil para la marca Janie and Jack en una edición limitada inspirada en sus "outfits" sobre las pistas de tenis y en sus hijas Olympia y Adira.

Recientemente, Lady Kitty Spencer, modelo británica, filántropa y miembro de la familia Spencer, también eligió a Silvia Tcherassi durante sus vacaciones de verano luciendo "el Koa Dress, un diseño de rayas rojas multidireccionales que aporta un toque sofisticado y contemporáneo a su look de verano", contó la marca.

La primera dama Ana Lucía Pineda también lució un diseño de la barranquillera para el acto de posesión de Abelardo de la Espriella, su esposo, luciendo una falda y un blazer rosado, que acompañó con tacones en tono nude, sutiles accesorios y el cabello con ondas suaves.

¿Quién es Silvia Tcherassi?

Nació en Barranquilla. Se gradúo en 1985 como diseñadora de Interiores de la Universidad Autónoma del Caribe. Esa carrera le permitió familiarizarse con el lenguaje del color, el volumen, las texturas y “con la búsqueda de ese equilibrio entre forma y función”.

En 1987 la moda la sedujo tras el éxito que tuvieron unas camisetas con apliques de cuero que estaba diseñando. En esta industria encontró la forma de comunicar su visión: “Elegancia sin esfuerzo”. Una frase que la ha caracterizado durante sus más de 30 años de carrera.

Lea: Ana Lucía Pineda: la ropa, el estilo y el rol de la primera dama de Colombia

Silvia Tcherassi ha llevado el nombre de Colombia a las capitales más importantes del diseño. Su trayectoria ha sido distinguida con importantes reconocimientos internacionales, entre ellos la condecoración como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, otorgada por el Gobierno de Francia; el Global Civic Leadership Award; y un reconocimiento de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid el año pasado, por su aporte a la industria creativa y a la proyección internacional de la moda como expresión cultural.

Sobre su más reciente reconocimiento le dijo a este medio que “es un gran honor, teniendo en cuenta que se celebran los 40 años del evento y 10 de la apertura de mi boutique en Madrid, donde siempre me han recibido con los brazos abiertos. Además, es una forma de reafirmar los lazos históricos, culturales y de negocios entre Hispanoamérica y España”.

Le puede interesar: La historia de Silvia Tcherassi en la moda: crónica de un emporio

En cuanto al papel de la moda colombiana en el mundo, aseguró que para ella, “la moda es global, no tiene nacionalidad. Además, los diseñadores del país no tenemos un manifiesto creativo ni una identidad aparte del lugar donde nacimos y el entorno que nos rodea, pero al ser la moda un ejercicio individual, cada cual la interpreta diferente, más en un país tan diverso geográfica y culturalmente como el nuestro. Lo que sí es cierto es que en el país hay talento y a ese talento hay que apoyarlo y promoverlo”.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.