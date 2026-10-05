Series y películas sobre moda para maratonear durante la semana de receso

La cinta generó un impacto en la cultura pop y se convirtió en una película de culto para los amantes de la moda. La cinta relata cómo funciona…

La maratón la puede comenzar con "El diablo viste a la moda", una película estrenada en 2006 que se basó en el libro de Lauren Weisberger (2003), en el que la autora cuenta su experiencia poco grata trabajando en una revista de moda con, presuntamente, Anna Wintour. La secuela, que se estrenó este 2026, ya está disponible en plataformas digitales. Después, puede seguir con este listado de producciones:

La cinta generó un impacto en la cultura pop y se convirtió en una película de culto para los amantes de la moda. La cinta relata cómo funciona la industria, la importancia que tiene en la economía y deja ver que ese trabajo, “por el que un millón de chicas matarían”, tiene un costo muy alto. La historia se cuenta a través de la periodista Andrea Sachs (Anne Hathaway), quien consigue, sin ningún tipo de interés por la moda, el puesto de asistente de Miranda Priestly (Meryl Streep), la editora de la revista Runway.

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También puede ver la secuela, estrenada este 2026, después de veinte años, en la que Priestly tiene que buscar soluciones para que la revista sobreviva a la era digital, pues los medios impresos han perdido relevancia y ya no tienen los recursos económicos de hace dos décadas.

¿En dónde ver?: Disney Plus.

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Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

El interés por el romance entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette en la década del noventa volvió gracias a la serie Love Story de Disney. También revivió el estilo noventero que caracterizó a Bessette, con guías de estilo para vestirse como ella, y su relación como publicista del diseñador de moda Calvin Klein. Incluso, Sarah Pidgeon, quien interpreta a la minimalista fashionista en la ficción, ha utilizado piezas exclusivas de Calvin Klein para sus apariciones públicas.

Ryan Murphy y el cocreador de la serie, Connor Hines, trabajaron durante tres años en el proyecto, basándose en la biografía de Carolyn Bessette escrita por Elizabeth Beller (2024), así como en notas de prensa y revistas. La serie retrata la vida y personalidad de Bessette, mostrando una imagen distinta a la que crearon los medios: superficial, conflictiva y caprichosa. La producción la muestra como una mujer inteligente, trabajadora y privada que tuvo que lidiar con la presión y el acoso de los paparazzi hasta su muerte en un accidente aéreo en 1999.

¿En dónde ver?: Disney Plus.

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Sex and the City

Sex and the City, de Candace Bushnell (1997), marcó a una generación e inspiró la exitosa serie de televisión en la que Carrie Bradshaw, una columnista y escritora de la columna "Sex and the City", que se publica semanalmente en el periódico ficticio The New York Star, relata las historias amorosas y sexuales de los neoyorquinos, particularmente de su grupo de amigas Miranda, Charlotte y Samantha.

La moda también tiene un papel clave y se considera otro personaje que aportó a la narrativa de la serie. Bajo la dirección de Patricia Field, los personajes usaron prendas de diseñadores de renombre junto con piezas vintage. Carrie, interpretada en la ficción por Sarah Jessica Parker, desfiló en un episodio para Dolce & Gabbana y, en otro, le robaron un bolso “Baguette” de Fendi. Además, popularizó los Manolo Blahnik, así como los collares con nombres y el tutú. También puede ver las dos películas inspiradas en la serie.

¿En dónde ver?: HBO.

Coco antes de Chanel

Desde su infancia en el internado hasta sus primeras creaciones en París, la biografía de Anne Fontaine es un análisis de la vida de Gabrielle Chanel. El orfanato, los cabarés y sus inicios como aprendiz en el taller de un sastre de provincias son retratados en el filme de la cineasta Anne Fontaine, centrado en la figura de la menuda Gabrielle Bonheur Chanel (1883-1971). La película se estrenó en 2009 y Audrey Tautou interpreta con elegancia a la mujer detrás del ícono de la moda.

¿En dónde ver?: Netflix.

Zoolander

Zoolander es una comedia satírica de 2001 dirigida, coproducida, coescrita y protagonizada por Ben Stiller. La trama muestra cómo un desafortunado modelo se vuelve el objetivo de un complot para asesinar a un importante líder internacional. La película parodia el mundo de la moda y el modelaje.

¿En dónde ver?: Amazon Prime.

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Loca por las compras

Rebecca es adicta a las compras. Eso la hace sentir viva. Al quedar sin empleo y buscar una nueva posición en una revista de moda, irónicamente, la contratan como redactora en la revista económica del grupo editorial para escribir sobre consejos y recomendaciones de finanzas para los lectores.

A medida que su equipo empieza a reconocer su trabajo, su columna se convierte en todo un éxito, mientras intenta salir de sus deudas y evita que su secreto le arruine su carrera y su vida romántica.

¿En dónde ver?: Prime Video.

Emily in Paris

Emily in Paris, producida por Netflix y creada por Darren Star, es una serie protagonizada por Lily Collins (Emily Cooper), una ejecutiva de marketing de Chicago que se muda a Europa por trabajo. La serie ha tenido temporadas con tramas en otras ciudades y se espera que la sexta y última temporada de la producción se estrene en diciembre. La producción tiene un componente importante sobre la moda e incluso la protagonista ha lucido marcas como la de la colombiana Silvia Tcherassi.

¿En dónde ver?: Nextflix.

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