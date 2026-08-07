Silvia Tcherassi, la diseñadora barranquillera que firmó el atuendo de Ana Lucía Pineda

Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, posando con su esposa Ana Lucía Pineda e hijos este viernes, antes de su investidura en Cali. EFE/ Presidencia de Colombia Foto: EFE - Presidencia de Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ana Lucía Pineda llegó al Coliseo USC, en Cali, para el acto de posesión de Abelardo de la Espriella, su esposo, luciendo una falda y un blazer rosado de la diseñadora barranquillera Silvia Tcherassi, que acompañó con tacones en tono nude, sutiles accesorios y el cabello con ondas suaves.

Lea: Diego Guarnizo y los secretos de Colombiamoda 2026

El estilo de Pineda ha evolucionado hacia una estética más sobria y conservadora, acorde con la narrativa que proyecta el nuevo Gobierno.

Lea: Este fue el “look” que Ana Lucía Pineda eligió para la posesión presidencial

Su interés por la moda y la designación de Silvia Tcherassi como embajadora ad honorem de la moda, la creatividad y la identidad colombiana, ubicaban a la diseñadora como la opción más sonada para vestir a Pineda.

¿Quién es Silvia Tcherassi?

Nació en Barranquilla. Se gradúo en 1985 como diseñadora de Interiores de la Universidad Autónoma del Caribe. Esa carrera le permitió familiarizarse con el lenguaje del color, el volumen, las texturas y “con la búsqueda de ese equilibrio entre forma y función”.

En 1987 la moda la sedujo tras el éxito que tuvieron unas camisetas con apliques de cuero que estaba diseñando. En esta industria encontró la forma de comunicar su visión: “Elegancia sin esfuerzo”. Una frase que la ha caracterizado durante sus más de 30 años de carrera.

Lea: Ana Lucía Pineda: la ropa, el estilo y el rol de la primera dama de Colombia

Silvia Tcherassi ha llevado el nombre de Colombia a las capitales más importantes del diseño. Su trayectoria ha sido distinguida con importantes reconocimientos internacionales, entre ellos la condecoración como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, otorgada por el Gobierno de Francia; el Global Civic Leadership Award; y un reconocimiento de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid el año pasado, por su aporte a la industria creativa y a la proyección internacional de la moda como expresión cultural.

Sobre su más reciente reconocimiento le dijo a este medio que “es un gran honor, teniendo en cuenta que se celebran los 40 años del evento y 10 de la apertura de mi boutique en Madrid, donde siempre me han recibido con los brazos abiertos. Además, es una forma de reafirmar los lazos históricos, culturales y de negocios entre Hispanoamérica y España”.

Le puede interesar:La historia de Silvia Tcherassi en la moda: crónica de un emporio

En cuanto al papel de la moda colombiana en el mundo, aseguró que para ella, “la moda es global, no tiene nacionalidad. Además, los diseñadores del país no tenemos un manifiesto creativo ni una identidad aparte del lugar donde nacimos y el entorno que nos rodea, pero al ser la moda un ejercicio individual, cada cual la interpreta diferente, más en un país tan diverso geográfica y culturalmente como el nuestro. Lo que sí es cierto es que en el país hay talento y a ese talento hay que apoyarlo y promoverlo”.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.