Tipos de tejidos de cadenas de oro: ¿cómo es cubano, Gucci, chino y más?

Muestra de pulseras y brazaletes de oro en una joyería en el bazar cairota de Jan el Jalili. / Imagen de referencia / EFE/Rosa Soto Foto: EFE - Rosa Soto

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Cada cadena de oro tiene un tejido especial y es el resultado de una ingeniería de precisión en que el metal se transforma en hilos y eslabones para crear movimiento y caída sobre la piel.

“Aunque existen decenas de variaciones, el universo de los tejidos se divide principalmente en tres grandes familias: los tejidos estructurales o planos como el tejido veneciano que buscan asentarse directamente sobre la piel; los tejidos tridimensionales o volumétricos tipo lazo o cordón, que generan relieve y atrapan la luz desde cualquier ángulo; y los tejidos clásicos de unión perpendicular, que destacan por su simetría y son los mejores aliados para sostener dijes sin competir con ellos”, explica Viviana Pinzón, graduada en alta joyería, del Instituto Gemológico Español.

Tipos de tejidos de cadenas de oro

Cada tejido, según Pinzón, tiene una estructura geométrica particular que determina cómo se refleja la luz y cómo se asienta sobre la piel.

Consultamos con Pizón, también docente de alta joyería, sobre cómo identificar cada tipo de tejido, cómo elegir el adecuado y cómo cuidar las joyas:

1. Tejido cubano

Es una evolución de la cadena tradicional de eslabón de cable. Consiste en eslabones redondos u ovalados que han sido entorchados y aplanados de manera uniforme con el uso de diferentes herramientas.

Los eslabones se entrelazan de forma tan compacta que la cadena se ve casi como una superficie sólida y plana. Al ponerla sobre una mesa, se mantiene completamente recta sin retorcerse. Es un tejido pesado, robusto y con un brillo de espejo muy característico en sus caras planas; también puede encontrarse con incrustaciones de piedras en su superficie. Es el rey del volumen en la moda urbana contemporánea.

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2. Tejido Gucci

Inspirado en el mundo náutico (específicamente en las cadenas que sostienen las anclas de los barcos) y popularizado en la alta joyería por la casa de modas italiana.

Cada eslabón es un óvalo u ovalado-aplanado que tiene una barra vertical en todo el centro. “Esta barra divide el espacio vacío del eslabón en dos mitades, lo que evita que la cadena se enrede y le da una rigidez estructural muy elegante”, dice.

3. Tejido chino

En el mercado hispano y latinoamericano, se le conoce comúnmente como “tejido chino” a una variación muy vistosa y elaborada que suele combinar eslabones dobles, texturizados o con acabados diamantados muy intrincados.

A diferencia del minimalismo europeo, este tejido se destaca por su alta ornamentación. “Suele presentar eslabones redondeados que se entrelazan de dos en dos o que llevan patrones tallados con buril (cortes de diamante) directamente sobre el oro, lo que hace que destelle intensamente con el movimiento; a menudo no necesita dijes porque la cadena en sí misma ya es una obra de arte”, explica la docente.

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4. Cadena veneciana

Técnicamente se compone de pequeños eslabones cúbicos o cuadrados que se ensamblan de forma tan compacta que el espacio entre ellos casi desaparece. Visualmente se percibe como un hilo continuo y fluido de oro. “Es una de las cadenas más sofisticadas y modernas en la moda actual por su caída limpia y su resistencia, perfecta tanto para joyería masculina como femenina”, afirma Pinzón.

5. Cadena tejido italiano

Es la clásica cadena de eslabones interconectados de forma perpendicular. Técnicamente la conocemos como eslabón forzado o cable. “Lo fascinante de este tejido es su pureza simétrica; es minimalista, sumamente resistente y es la reina indiscutible para sostener dijes o pendientes importantes, ya que no compite visualmente con la pieza central”, explica.

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¿Cómo elegir el tejido de cadena adecuado?

De acuerdo con la experta, un tejido plano busca sofisticación estática, mientras que un eslabón redondo o trenzado juega con la luz en cada movimiento.

Consejos para cuidar las joyas

El oro y las piedras preciosas requieren un mantenimiento adecuado para conservar su acabado original a lo largo del tiempo.

Tenga en cuenta que entre los enemigos de las joyas se encuentran los cosméticos, perfumes, lacas para el cabello y el sudor, pues “contienen agentes químicos que opacan la capa superficial de la joya o aceleran la oxidación de los metales con los que se alea el oro (como el cobre o la plata en el oro de 18k o 14k)”, explica la experta. El almacenamiento: el oro puede rayarse fácilmente si entra en fricción con otras piezas o con piedras más duras como los diamantes. Lo ideal es guardarlas individualmente en bolsas de tela suave o en compartimentos acolchados. Las cadenas, además, deben cerrarse antes de guardarse para evitar que los eslabones se enreden o sufran tensiones que puedan deformar el tejido. Mantenimiento profesional: una vez al año es recomendable llevarlas al taller de confianza para un servicio técnico general de ultrasonido y pulido, lo que reactiva el brillo original del metal sin desgastar la pieza.

¿Cómo limpiar las joyas en casa?

1. El baño de mantenimiento: meta las piezas de oro en un recipiente con agua tibia y unas gotas de jabón líquido suave (ph neutro). Déjelas reposar por 10 a 15 minutos para aflojar la grasa de la piel o cremas.

2. El cepillado: use un cepillo de dientes de cerdas *extra suaves*. Frote delicadamente, prestando especial atención a las uniones de los eslabones y debajo de los engastes si la pieza tiene gemas.

3. Secado impecable: enjuague con agua limpia y seca la joya con un paño de microfibra o una gamuza de pulir. Nunca use pañuelos desechables de papel, ya que sus fibras pueden dejar micro-rayones en la superficie del oro pulido.

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