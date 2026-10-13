¿Usaría los zapatos transparentes de Saint Laurent que lució Alexander Skarsgård?

Los zapatos hacen parte de la colección masculina primavera-verano 2027 de Saint Laurent, bajo la dirección creativa de Anthony Vaccarello. Se trata de un diseño cuya parte superior está confeccionada con un material plástico translúcido que permite ver el pie de quien los usa. La suela, el tacón y los cordones son de color…

El actor sueco Alexander Skarsgård llamó la atención en la alfombra roja del Festival de Cine de Londres por lucir unos zapatos Oxford transparentes de PVC, con la punta extremadamente alargada, firmados por Saint Laurent.

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Los zapatos hacen parte de la colección masculina primavera-verano 2027 de Saint Laurent, bajo la dirección creativa de Anthony Vaccarello. Se trata de un diseño cuya parte superior está confeccionada con un material plástico translúcido que permite ver el pie de quien los usa. La suela, el tacón y los cordones son de color negro.

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El actor, que asistió a la proyección de su película Wicker, acompañó los particulares zapatos con un traje dorado de la misma firma y sin camisa.

Mientras algunos usuarios elogiaron la estética vanguardista del diseño, otros cuestionaron su comodidad y funcionalidad. Esto recuerda a las sandalias virales de Chanel que solo cubren el talón. Vale la pena recordar que, para su primera colección crucero de Chanel, Matthieu Blazy, director creativo de la marca, presentó en la pasarela unas «sandalias» en dorado, plateado y negro que se atan al tobillo y cubren el talón; es decir, solo el tacón.

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El estilo de Skarsgård

Alexander Skarsgard en un evento de lanzamiento de ‘Pillion’ durante el Festival de Cannes 2025. / EFE/ EPA/ Clemens Bilan

Foto: EFE - CLEMENS BILAN

Skarsgård mencionó en entrevista con Cos que disfruta experimentar con la moda durante las giras de prensa, mientras que su armario es más práctico. Para él, "la moda es inspiradora y creativa. Me valgo de esa inspiración en la gira de prensa, donde puedo divertirme un poco más y optar por algo más atrevido y original. Ha sido un contraste divertido con mi vestuario diario", dijo el actor.

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Por ejemplo, para el estreno de la película Pillion, en la que interpreta a un motero, lució una camiseta vintage estampada, pantalones de cuero de Loewe y botas negras de motorista. Los looks estuvieron a cargo del estilista Harry Lambert. En 2016, fue pionero de la tendencia de ir sin pantalones en los MTV Movie Awards, donde optó por unos calzoncillos blancos.

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