Victoria’s Secret Fashion Show 2026 en vivo: una colombiana desfilará

El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 comenzó en Los Ángeles, California, este domingo 18 de octubre. En esta edición participarán Katseye, Tate McRae, Megan Thee Stallion y Megan Moroney. Por el momento, las modelos confirmadas son Gigi Hadid, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Ashley Graham, Paloma Elsesser, Imaan Hammam, Abby Champion, Alex Consani, Devyn Garcia y Anok Yai.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El evento también tendrá representación colombiana: desfilará la santandresana Honey Ordoñez. La joven alcanzó este logro en su tercer intento, pues ya había presentado casting en dos ocasiones anteriores sin quedar seleccionada. La joven modelo de 20 años nació en la isla de San Andrés, su madre es de Nicaragua y su padre es colombiano.

Publicidad

“¡GUAU, todavía lo estoy asimilando! No podría estar más emocionada de ser parte del legendario Victoria’s Secret Show”, escribió en su cuenta de Instagram.

Esta noche, en Los Ángeles, la modelo se convetirá en la segunda colombiana en desfilar para la marca. La primera fue la tumaqueña Valentina Castro. Karol G también cantó en la edición 2025 e incluso se convirtió en uno de los ángeles de la marca.

Le puede interesar

Las modelos celebran en conjunto 41 años en pasarela con un pastel de celebración.

Vale la pena mencionar que el grupo regresó con su reconocido show en 2024 tras el anuncio de su cancelación en 2019. “Leímos los comentarios y los escuchamos. El desfile de modas de Victoria’s Secret regresa y mostrará quiénes somos hoy, además de todo lo que conocen y aman: el glamour, la pasarela, las alas, el espectáculo musical y más”, agregó la firma, que se refería a sus “ángeles” -el apodo de las modelos que desfilaban con alas gigantes adosadas en la espalda.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.