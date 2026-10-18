La joven modelo de 20 años nació en la isla de San Andrés, su madre es de Nicaragua y su padre es colombiano.

Hoy, 18 de octubre, el Victoria’s Secret Fashion Show tendrá representación colombiana: desfilará la santandresana Honey Ordoñez. La joven alcanzó este logro en su tercer intento, pues ya había presentado casting en dos ocasiones anteriores sin quedar seleccionada.

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¿Quién es Honey Ordoñez, la colombiana que desfilará en el Victoria’s Secret Fashion Show?

Desfiló para Dior, bajo la dirección creativa de Maria Grazia Chiuri, en Ciudad de México en 2023. También ha trabajado en firmas como Benetton, JW Anderson x Uniqlo, Bally y Casablanca. En 2024 protagonizó una campaña global para Dior. Este año también fue imagen de una portada de Vogue Latinoamérica junto a la guajira Keny Salgado.

En Colombia ha sido la imagen de la colaboración de Jorge Duque Vélez y Arkitect para Colombiamoda y será imagen de la nueva colección del diseñador Esteban Cortázar.

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“¡GUAU, todavía lo estoy asimilando! No podría estar más emocionada de ser parte del legendario Victoria’s Secret Show”, escribió en su cuenta de Instagram.

Esta noche, en Los Ángeles, se convetirá en la segunda colombiana en desfilar para la marca. La primera fue la tumaqueña Valentina Castro. Karol G cantó e incluso se convirtió en uno de los ángeles de la marca.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 se realizará en Los Ángeles, California, este domingo 18 de octubre a las 6:30 p. m. y se podrá ver en las plataformas oficiales de la marca como la página web, Instagram, YouTube y TikTok.

En esta edición participarán Katseye, Tate McRae, Megan Thee Stallion y Megan Moroney. Por el momento, las modelos confirmadas son Gigi Hadid, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Ashley Graham, Paloma Elsesser, Imaan Hammam, Abby Champion, Alex Consani, Devyn Garcia y Anok Yai.

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