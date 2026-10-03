 

Alemania: economía, auge de ultraderecha y guerra híbrida con Rusia opacan fiesta nacional

Alemania, el motor de la Unión Europea, celebra su fiesta de la reunificación el 3 de octubre, en medio de crisis por su guerra híbrida con Rusia, el auge de la ultraderecha (también prorusa) y una economía que desde hace dos años no levanta cabeza. Martina Klumpp, embajadora de Alemania en Colombia, explica uno a uno dichos desafíos. Dice que hay indicios de influencia rusa mediante desinformación en las últimas elecciones alemanas. Habla también de “incidentes severos” como vuelos de drones rusos sobre instalaciones eléctricas y militares alemanas y hasta ataques cibernéticos a administraciones locales. En cuanto a Colombia, le envía un mensaje al presidente Abelardo de la Espriella para dar continuidad a la histórica cooperación binacional.

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Tomás Osorio Zuluaga

Élber Gutiérrez Roa

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