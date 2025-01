Alto el fuego en Gaza está en sus “etapas finales”, según Catar

dificios reducidos a escombros, fachadas agujereadas por el impacto de metralla de gran calibre y un océano de devastación es la imagen que persiste a lo largo de todo un recorrido por Yabalia, norte de la Franja de Gaza. Foto: EFE - Alejandro Ernesto

Las negociaciones para un cese al fuego entre Israel y Hamás avanzan con apoyo de la diplomacia internacional, aunque el conflicto continúa dejando un saldo devastador en la Franja de Gaza. Este martes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar informó que las conversaciones están en sus “etapas finales”, pero advirtió contra el exceso de expectativas.

“Hasta que no haya un anuncio oficial, no debemos emocionarnos demasiado”, dijo Majed al-Ansari, portavoz del ministerio catarí, durante una conferencia de prensa en Doha. El funcionario enfatizó la necesidad de moderar el entusiasmo, señalando que, aunque hay “progresos significativos”, aún no se ha concretado un acuerdo definitivo.

Progreso en las negociaciones

Las conversaciones indirectas entre Israel y Hamás, mediadas por Catar, Egipto y Estados Unidos, han resultado en un borrador de acuerdo que plantea un cese al fuego gradual y la liberación de rehenes. Según Associated Press, el documento detalla tres fases principales:

Primera fase: Durará 42 días, con la liberación gradual de 33 rehenes y el retiro de las fuerzas israelíes de los centros de población en Gaza, junto a un incremento en la ayuda humanitaria. Segunda fase: Negociaciones para liberar a todos los rehenes restantes y una retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza. Tercera fase: Devolución de los cuerpos de rehenes asesinados y el establecimiento de un plan de reconstrucción y gobernanza en Gaza.

Impacto humanitario y militar en Gaza

El conflicto, que se intensificó el 7 de octubre de 2023, ha causado pérdidas humanas devastadoras. Más de 46.000 palestinos han muerto, según cifras del Ministerio de Salud de Hamás, mientras que Israel reporta la pérdida de cinco soldados en los combates recientes.

La situación humanitaria en Gaza es crítica. Los bombardeos israelíes han destruido infraestructuras esenciales, dejando a los hospitales al borde del colapso. “No hay espacio para recibir más heridos”, denunció Mahmud Basal, portavoz de la agencia de Defensa Civil de Gaza.

Presión diplomática

El emir de Catar, Tamim bin Hamad al Thani, se reunió con representantes de las administraciones saliente y entrante de Estados Unidos, así como con delegados de Hamás, para buscar un acuerdo viable. Joe Biden, presidente saliente de EE. UU., declaró que una tregua podría alcanzarse esta semana, una posición respaldada por su asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. Por su parte, Donald Trump, presidente electo, afirmó que “el acuerdo está muy cerca”.

Protestas en Israel

En Jerusalén, manifestantes exigieron la liberación de los rehenes y protestaron contra la polémica legislación sobre el reclutamiento militar de hombres ultraortodoxos. “Esta es una lucha por la supervivencia”, declaró Laly Deri, madre de un soldado fallecido.

