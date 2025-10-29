La megaoperación en Río alarma a la comunidad internacional por DD. HH. en Brasil

Personas lloran en una calle donde se encuentran cuerpos sin vida este miércoles, en Río de Janeiro (Brasil). Foto: EFE - Antonio Lacerda

La Defensoría Pública del estado de Río de Janeiro reportó este miércoles un total de 132 muertos tras la mega operación policial de la víspera contra el narcotráfico. Esta intervención, la más letal en la historia de la ciudad, ha generado alerta y condena internacional, con reacciones de organismos como la Organización de Naciones Unidas y Amnistía Internacional, además de una amplia cobertura en medios globales.

La Defensoría Pública de Río de Janeiro confirmó 132 muertos tras la operación policial más letal en la historia de la ciudad, comenzada el martes.

La ONU y Amnistía Internacional condenaron el uso excesivo de la fuerza y exigieron una investigación inmediata.

El Alto Comisionado de la ONU denunció racismo sistémico y pidió una reforma profunda de las prácticas policiales en Brasil.

Medios internacionales calificaron la jornada como “caos colosal” y cuestionaron la estrategia de seguridad del gobierno.

El presidente Lula da Silva convocó una reunión de emergencia y envió una delegación a Río ante la crisis generada por el operativo.

El jefe de la Naciones Unidas, Antonio Guterres, está “muy preocupado” por el balance de la mega operación policial contra un grupo criminal en Río de Janeiro que dejó más de un centenar de muertos, dijo el miércoles su portavoz.

“Destaca que el uso de la fuerza en las operaciones policiales debe adherirse a las leyes y estándares internacionales de derechos humanos, y exhorta a las autoridades a realizar una investigación inmediata”, dijo a periodistas Stephane Dujarric, portavoz de Guterres, sobre la redada realizada el martes en Brasil.

La ONU ya se había pronunciado asegurando que estaba, “horrorizada” por la violenta intervención y pidió una reforma integral de las prácticas policiales en Brasil. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, destacó la necesidad urgente de respetar los derechos humanos, cuestionó el uso excesivo de la fuerza letal y denunció el racismo sistémico que afecta mayormente a la población negra en Brasil.

Amnistía internacional también se pronunció y condenó con firmeza la operación, destacando que estas acciones reflejan una incapacidad sistémica del Estado brasileño para poner fin a ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones de derechos humanos cometidas por la policía.

En su evaluación sobre los recientes operativos letales en estados como Río de Janeiro, Bahía y São Paulo, Amnistía señala que estas intervenciones han causado numerosas muertes en contextos que dejan dudas sobre el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, según un comunicado.

Medios internacionales describieron la operación, dirigida contra el grupo narco Comando Vermelho, como una jornada de “caos colosal” con escenas “dantescas” y tiroteos intensos, destacando la gravedad del conflicto.

En Estados Unidos, el New York Times resaltó que la operación fue en el marco de una campaña contra el crimen organizado vinculada al presidente Donald Trump. Medios británicos como el Financial Times señalaron el aumento del crimen organizado en Brasil y la región, e hicieron referencia a la estrategia del gobierno de Trump para combatir estos grupos, según La Nación.

“Aunque las autoridades han declarado que los enfrentamientos se produjeron principalmente en zonas boscosas y que existía una planificación para proteger vidas, los críticos de la operación cuestionaron el uso generalizado de la fuerza letal”, aseguró The Financial Times, citado por La Nación.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva convocó una reunión de urgencia con su gabinete y envió una delegación a Río para dialogar con las autoridades locales tras el caos provocado por la operación, durante la cual escuelas cerraron, el transporte colapsó y miles de personas quedaron atrapadas. El gobernador Claudio Castro ordenó reforzar la seguridad en varias zonas ante el temor y la tensión creciente que dejó la acción policial.

En general, la respuesta internacional ha combinado la condena al alto uso de la fuerza y el exceso de violencia, con llamados a reformas policiales profundas, al respeto de los derechos humanos y al combate efectivo, pero justo contra el crimen organizado en Brasil y en la región.

