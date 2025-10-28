Así cayó en Perú la fugitiva del Tren de Aragua buscada por secuestro en Chile

Fotografía cedida por la Policía Nacional del Perú el 28 de octubre de 2025, que muestra a agentes escoltando a la ciudadana venezolana Daybelis Joselin Puerta. Foto: Archivo Particular

La policía de Perú capturó a una ciudadana venezolana integrante del Tren de Aragua que participó en el secuestro de un exalcalde en Chile, informaron este martes las autoridades.

La policía de Perú capturó a la venezolana Daybelis Joselin Puerta, integrante del Tren de Aragua.

Puerta está acusada de participar en el secuestro del exalcalde chileno Gonzalo Montoya, ocurrido en junio en Macul, Santiago.

La detenida tenía una orden de captura internacional emitida por las autoridades de Chile.

Será retenida en Lima mientras avanza el proceso de extradición hacia Chile.

El Tren de Aragua, considerado organización terrorista por EE. UU., ha expandido sus operaciones por varios países de la región.

Daybelis Joselin Puerta, de 22 años, fue detenida cuando caminaba por una calle del distrito de Lince, en Lima, con un grupo de mujeres. No opuso resistencia.

“Cuenta con orden de captura internacional de Chile por haber participado en el secuestro de un exalcalde de una localidad de Macul en Santiago de Chile”, dijo el general Manuel Lozada, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Según la policía, Puerta huyó a Perú luego del secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, ocurrido entre el 26 y el 29 de junio. Los secuestradores pedían 50.000 dólares por liberarlo.

Ella permanecerá detenida en Lima hasta que sea entregada a las autoridades chilenas.

Las actividades del Tren de Aragua se han expandido a varios países del continente, entre ellos Colombia, Chile y Perú, según diversos informes de inteligencia.

En febrero, el gobierno de Donald Trump designó al Tren de Aragua como una organización terrorista global y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

📌 Sobre el secuestro del exalcalde chileno

El exalcalde chileno Gonzalo Montoya fue secuestrado en junio de 2025 por una célula del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, específicamente por la facción conocida como “Los Mapaches”.

Montoya fue retenido durante casi 52 horas en una casa de cautiverio en la comuna de Renca, Santiago, donde sufrió torturas físicas y psicológicas, incluyendo asfixia con una bufanda y extorsión mediante la amenaza de divulgar material íntimo, según el medio chileno, La Tercera.

La banda exigió un rescate de US 50.000 por su liberación, que se concretó tras el pago y posteriormente fue abandonado en Padre Hurtado, una comuna chilena, ubicada cerca a la ciudad de Santiago.

