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A actualizar el mapamundi: África es más grande de lo que pensamos

Durante 450 años vimos a Groenlandia casi del tamaño de África. En realidad, el continente africano es 14 veces más grande. La ONU acaba de corregirlo.

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Redacción Mundo
12 de septiembre de 2026 – 07:14 p. m.
Paris (France), 01/04/2025.- A person inspects a 17th-century world map on display during a ceremony inside the Bibliotheque Nationale de France (BNF) in Paris, France, 01 April 2025. The map, printed in Paris around 1660, was seized in 2007 in Germany after being illegally removed from France. The French customs officially handed over the 17th-century world map and a gold penny minted during the reign of Charlemagne known as Solidus, of which only four copies exist, to the National Library in Paris. (Francia, Alemania) EFE/EPA/MOHAMMED BADRA
La proyección de Mercator, usada durante más de 450 años en mapas y aplicaciones como Google Maps, achica visualmente a África frente a otros continentes.
Foto: EFE - MOHAMMED BADRA

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Por Redacción Mundo

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