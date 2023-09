A ladrones no les prendió moto que se iban a robar y tuvieron que huir corriendo

Los tres ladrones llegaron encapuchados y armados en un motocicleta roja. Foto: Youtube Todo Noticias

Tres asaltantes encapuchados que pretendían robar en una barbería se quedaron varados en el momento que intentaban darse a la fuga. El hecho ocurrió en Argentina y una cámara de seguridad del establecimiento registró el momento en el que la motocicleta en la que escaparían no les funcionó.

Quizá le pueda interesar: Exmilitar colombiano se declaró culpable del magnicidio de Jovenel Moïse

El video fue divulgado por el medio de ese país, Todo Noticias, donde se evidencia que los atracadores forcejean con las víctimas dentro de la peluquería y después salen corriendo a la calle. De inmediato, vuelven apuntando con sus armas e intentan llevarse una motocicleta azul, que al parecer pertenecía al hijo de los dueños del negocio, y estaba parqueada en la terraza, pero no lograron el cometido.

Según el medio, los ladrones fueron abucheados por los vecinos en el momento en que los tres hombres pretendían huir en una motocicleta roja de alto cilindraje y esta les juega una mala pasada al no encender. Al parecer pretendían dejarla tirada pero luego regresan y se la llevan apagada, mientras uno de ellos apunta a los que presenciaban el hecho.

También podría interesarle: Petro pide desbloquear económicamente a Venezuela para frenar éxodo por el Darién

Más noticias sobre América: Consulado de Colombia en Maracaibo: fecha de apertura y servicios que ofrecerá La normalización de las relaciones entre Colombia y Venezuela continúa. El 25 de septiembre también se abrirá el consulado de San Cristóbal. El consulado en Caracas ya está atendiendo parcialmente. Leer más... Consulado de Colombia en Maracaibo: fecha de apertura y servicios que ofrecerá Hace dos años, Bukele apostó por el bitcóin; a los salvadoreños no los convence La normalización de las relaciones entre Colombia y Venezuela continúa. El 25 de septiembre también se abrirá el consulado de San Cristóbal. El consulado en Caracas ya está atendiendo parcialmente. Leer más... Hace dos años, Bukele apostó por el bitcóin; a los salvadoreños no los convence

El testimonio de los hechos

“Estábamos cerrando la peluquería, en un momento yo escucho un griterío, pensado que era mi hijo con sus amigos que estaban jugando y no fue así. Salgo corriendo y veo que dos malvivientes estaban ahí. Uno de ellos le pegaba culatazos en la cabeza y veo el charco de sangre y me desesperé tanto que lo primero que atiné fue agarrar a uno de los asaltantes sin medir consecuencias. Mi esposo y mi hijo me tiran para atrás para resguardarme de ellos”, relató al medio argentino, Analía, una de las víctimas.

También afirmó que no les pidieron dinero ni celulares ni otros objetos de valor. “Ellos venían por la moto de mi hijo” aseguró la víctima del intento de robo. Según la versión al medio argentino y lo que se ve en las imágenes se puede inferir que los atracadores pretendían hacer daño al hijo la señora puesto que solo lo golpearon a él e intentaron hurtar su motocicleta.

Puede leer también: ¿Cómo está el Reino Unido tras un año sin Isabel II?