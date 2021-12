A pesar de ómicron, Estados Unidos levantará las restricciones de viajes a África

Las restricciones de viajes interpuestas por Estados Unidos hacia los países africanos entraron en vigencia el 29 de noviembre. Ante estas acciones, los habitantes en Sudáfrica denunciaron discriminación. Foto: Phill Magakoe -AFP

A partir de la media noche del 31 de diciembre, Estados Unidos reanudará los vuelos con los países de África del sur, poniendo fin a las restricciones interpuestas por el gobierno de Biden tras la aparición de la variante ómicron, según informó una fuente de la Casa Blanca.

Según se lee en The New York Times, la decisión la tomó el presidente estadounidense luego de que su equipo médico, basado en evidencia de que las vacunas actuales, como Pfizer y Moderna, son eficientes en contra de la nueva variante, se lo aconsejara. Esta decisión se conoce después de que el gobierno británico decidiera levantar las restricciones para los viajeros que quieran ir a once países africanos.

Algunos oficiales de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, además, le aseguraron a Biden que ómicron ya estaba tan esparcido en el mundo, que no valía la pena seguir restringiendo los viajes a Sudáfrica Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique y Namibia.

Cabe recordar que las restricciones se anunciaron el 26 de noviembre, luego de que las autoridades sudafricanas anunciaran la detección de la nueva cepa, entrando en vigencia el 29 de dicho mes. Ante estas acciones, los habitantes en Sudáfrica denunciaron discriminación.

Ahora, con la luz verde del gobierno, los países africanos estarán sujetos a aplicar las mismas medidas vistas en otros Estados: los extranjeros tendrán que estar completamente vacunados y deberán mostrar una prueba negativa con un día de vigencia a la fecha del viaje.

