Así está Gauteng, la región donde se identificó ómicron por primera vez

Desde la semana pasada, Sudáfrica ha experimentado una disminución en el número de contagios, según lo evidencian los datos de Our World in Data, que apuntan a que 334 personas por un millón de habitantes han resultado positivos para coronavirus. Foto: Pixabay

A menos de un mes de haber sido detectada la variante ómicron en Gauteng, región de Sudáfrica en la que se localizan Johannesburgo y Pretoria, parece que los casos comenzaron a disminuir, creyendo que dicha zona alcanzó su pico de contagios. Se presume que ómicron puede ser más contagiosa, pero no más letal.

“Los primeros indicios apuntan a que podríamos haber alcanzado el pico en Gauteng”, dijo el ministro de Salud, Joe Phaahla, en una conferencia de prensa. “Pero hay un aumento correspondiente y rápido de casos en las otras grandes provincias”, agregó.

Desde la semana pasada, el país ha experimentado una disminución en el número de contagios, según lo evidencian los datos de Our World in Data, que apuntan a que 334 personas por un millón de habitantes han resultado positivos para coronavirus. Esta disminución se ha mantenido en la provincia de Gauteng, la más poblada del país, donde habitan 16 millones de personas. Sin embargo, se alerta que el número de infectados puede ser mayor, dadas las restricciones en la toma de pruebas.

Marta Nunes, investigadora senior en el departamento de Análisis de Enfermedades Infecciosas y Vacunas en la Universidad de Witwatersrand, le afirmó a The Associated Press (AP) que “el descenso en nuevos casos de forma nacional, combinado con el descenso continuo en nuevos casos registrados en la provincia de Gauteng, que durante cuatro semanas ha sido el centro de esta ola, indica que hemos pasado el pico. Fue una ola corta, y la buena noticia es que no fue muy grave en términos de hospitalizaciones y muertes. No es inesperado en epidemiología que a un aumento muy drástico, como el que vimos en noviembre, le siga un descenso drástico”.

Las cifras hablan por sí mismas: tras alcanzar los 16.000 nuevos contagios el 12 de diciembre, los números en Gauteng han bajado de forma constante, alcanzando 3.300 casos el martes, informa la agencia de noticias. A esto se suma que, según se lee en el artículo de AP, un estudio sobre trabajadores de salud positivos para COVID-19 en el hospital Chris Hani Baragwanath de Soweto mostró un rápido aumento de casos, seguido de un brusco declive en ellos. “Hace dos semanas veíamos más de 20 casos nuevos al día y ahora unos cinco o seis”, dijo Nunes.

Para mediados de noviembre se creía que cerca del 90 % de los casos de COVID-19 en la provincia eran ómicron y, aunque para hablar del comportamiento de esta variante aún es muy pronto, la diminución en los contagios es visto con buenos ojos. Ahora bien, la temporada de fin de año puede acelerar el contagio, según expertos.

