ICE perdió la cuenta de las mujeres bajo custodia que han sufrido abortos espontáneos

"Según los documentos, el ICE registró 18 abortos espontáneos durante los primeros nueve meses de la administración Trump, pero la agencia no tiene datos sobre abortos espontáneos posteriores al 3 de octubre de 2025″, dice…

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés) ha perdido la cuenta de las mujeres bajo su custodia que han sufrido abortos espontáneos en medio de niveles récord de detención de mujeres embarazadas. Así lo reveló el medio británico The Guardian con base en documentos oficiales a los que tuvo acceso.

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"Según los documentos, el ICE registró 18 abortos espontáneos durante los primeros nueve meses de la administración Trump, pero la agencia no tiene datos sobre abortos espontáneos posteriores al 3 de octubre de 2025″, dice el diario, que entrevistó a mujeres afectadas, que afirmaron no haber recibido seguimiento médico, a pesar de experimentar dolor y síntomas persistentes.

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Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional citado por el medio confirmó lo que constaban los documentos internos: no hay datos sobre abortos espontáneos desde octubre de 2025 hasta junio de 2026.

"Anabell, de 35 años, declaró que no supo que estaba embarazada hasta que la arrestaron y le pidieron que se hiciera una prueba de embarazo durante un examen médico en el centro de detención del condado de Campbell, en Kentucky. Un mes después, comenzó a sangrar abundantemente, empapando una compresa nueva cada 30 minutos. Encadenada a una cama de hospital en la sala de urgencias local, le dijeron que ya no estaba embarazada", es uno de los testimonios que recoge la publicación, que si bien no atribuye los abortos a las condiciones de la detención, sí sostiene que hay deficiencias en la atención médica necesaria.

Este reporte surge en medio de la ola de denuncias contra los abusos y brutalidad de la agencia migratoria, cuyos agentes han incluso matado a ciudadanos estadounidenses en el marco de sus operativos. Las redadas de la agencia han llegado a lugares antes impensados, como hospitales y aeropuertos.

En los centros de detención, por otro lado, se ha señalado el aumento de casos de suicidio y de muertes bajo custodia en general.

Siete personas murieron por aparente suicidio entre enero de 2025 y enero de 2026, frente a un solo caso reportado durante todo 2024.

En tanto que cada 8,6 días, una persona ha muerto estando en custodia deI CE durante los primeros meses de 2026, la frecuencia más alta registrada en casi dos décadas y superior a la vista en la pandemia de COVID, según un informe publicado por Human Rights Watch (HRW) y Physicians for Human Rights (PHR).

Entretanto, la administración de Donald Trump ha manifestado su apoyo a la agencia, la cual incluso ha propuesto rebautizar como "NICE" (que se pronunciaría igual que la palabra "agradable" en inglés).

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