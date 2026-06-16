Accidente de avión B-52 en EE. UU. deja ocho muertos: se estrelló poco después del despegue

Foto de referencia. Bombardero B-52 estadounidense se estrelló en base aérea en California. Foto: AFP - HENRY NICHOLLS

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Ocho personas fallecieron luego de que un bombardero estratégico Boeing B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrellara y “estallara en llamas” inmediatamente después de despegar en la Base Aérea Edwards, ubicada en el desierto de Mojave, en el sur de California, a unos 160 kilómetros de Los Ángeles.

La aeronave, apodada históricamente por sus tripulaciones como “El Buff”, se encontraba ejecutando un vuelo de prueba rutinario en apoyo al programa de modernización de radares de la base. Sin embargo, a las 11:20 a. m. hora local (1:20 de la madrugada del martes en Colombia), el despegue inicial falló de manera catastrófica sobre la pista.

Tras revisar las imágenes iniciales del siniestro, el coronel James Hayes confirmó en una rueda de prensa que el impacto fue de una violencia tal que se determinó como un “accidente sin posibilidad de recuperación y sin sobrevivientes”.

Imágenes aéreas y de medios locales mostraron una enorme mancha de tierra carbonizada sobre el aeródromo, escoltada por una densa columna de humo negro visible a kilómetros de distancia.

Aunque el B-52 suele ser operado por una tripulación estándar de cinco personas, este vuelo de ensayo llevaba a bordo a un grupo ampliado debido a la naturaleza técnica de la misión.

“Hoy perdimos a ocho grandes estadounidenses”, lamentó el coronel Hayes, quien detalló que el grupo fatal estaba compuesto por una tripulación mixta de personal militar, civiles del Gobierno y contratistas gubernamentales que apoyaban el programa técnico.

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Las autoridades militares se encuentran notificando a los familiares y confirmaron que las identidades se mantendrán bajo reserva hasta 24 horas después de cumplir con este protocolo.

El impacto obligó al cierre inmediato del aeródromo militar y al desvío de todas las aeronaves hacia otras bases de la región. De igual manera, el comando de las instalaciones emitió un comunicado oficial suspendiendo de forma temporal todos los pases de visitantes no comerciales con el fin de que los equipos de emergencia, que lograron contener el fuego en la pista, concentren sus esfuerzos en las operaciones de respuesta.

El congresista Jay Obernolte, cuyo distrito abarca la base Edwards, y la legisladora republicana Lisa McClain enviaron mensajes de solidaridad a las familias y destacaron el riesgo diario que asume el personal en defensa de la nación.

Las causas exactas del siniestro siguen siendo un misterio. El coronel Hayes advirtió que la junta investigadora emitirá un concepto preliminar en los próximos 30 días, pero que los análisis técnicos y peritajes adicionales para determinar con certeza el origen de la falla podrían prolongarse hasta por seis meses.

El B-52 Stratofortress es un avión insignia y un pilar de la aviación militar estadounidense desde la década de 1950. Diseñado originalmente durante la Guerra Fría para disuadir a la Unión Soviética bajo el concepto del “paraguas nuclear”, este gigante de 56 metros de envergadura y capacidad para volar a 15.000 metros de altura ha sido modernizado continuamente.

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A lo largo de las décadas, Washington ha desplegado este bombardero de largo alcance con capacidad para cargar 31.750 kilogramos de armamento convencional y nuclear en escenarios de alta intensidad como Vietnam, Irak, Afganistán y, más recientemente, en las operaciones de la guerra contra Irán.

*Con información de AFP

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