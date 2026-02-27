Accidente de avión en Bolivia deja 15 muertos hasta el momento

Avión militar tipo Hércules. Imagen de referencia. Foto: EFE - Juan Pablo Pino

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

De acuerdo con el Banco Central de Bolivia, el avión transportaba billetes en moneda nacional. El departamento de bomberos confirmó que, hasta el momento, las víctimas fatales ascienden a 15.

La agencia estatal Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) señaló en un comunicado que una “aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana (...) procedente de la ciudad de Santa Cruz”, provocó un accidente en el terminal aéreo.

Imágenes de la televisora Unitel mostraron los restos de una parte de la aeronave siniestrada en una calle de la ciudad de El Alto, así como autos y camiones destruidos.

Medios locales informaron que la policía tuvo que dispersar con gases lacrimógenos a ciudadanos que se acercaron al sitio del accidente para recoger los billetes que transportaba la aeronave.

El Banco Central de Bolivia solicitó a las personas que los devuelvan, pues no tendrán ningún valor de curso legal.

