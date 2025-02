Un muerto tras choque de aviones que involucró al de Vince Neil, de Mötley Crue

Esta imagen cortesía de @donniefitz2 vía Instagram muestra al equipo de rescate pesado del Departamento de Bomberos de Phoenix trabajando cerca de un Learjet 35A que se salió de la pista después de aterrizar y chocar contra un jet comercial Gulfstream 200 en la pista del Aeropuerto Municipal de Scottsdale en Arizona el 10 de febrero de 2025. Foto: AFP - HANDOUT

En el aeropuerto de Scottsdale, en el estado de Arizona, ocurrió un accidente en la tarde del lunes que dejó el saldo de un muerto y otros tres heridos. Después de realizar las maniobras de aterrizaje, el avión, un Learjet 35A, se encontraba carreteando cuando se salió de la pista y chocó en la parte derecha de un Gulfstream 200 estacionado, otro avión de negocios.

Según los primeros indicios de la investigación, partes del tren de aterrizaje principal del avión habían fallado.

Se pudo confirmar que el Learjet privado pertenece al cantante Vince Neil de la banca de rock Mötley Crue, por medio de Worrick Robinson, su representante legal. Neil, no obstante, no se encontraba presente. Los heridos involucrados fueron los pasajeros del jet, mientras que en el Gulfsteam no hubo heridos.

“Los pensamientos y oraciones de Neil están con todos los involucrados”, afirma el comunicado. Entre esos, la novia de Neil, Rain Andreani, su amiga y el copiloto. Todos fueron llevados al hospital, con heridas que “no se cree que representen una amenaza para la vida”.

El capitán del Departamento de Bomberos de Scottsdale, Dave Folio, señaló que dos de los heridos fueron trasladados a centros de traumatología, donde una de ellas permanece en condición estable, no obstante, el piloto perdió la vida, según The Independent.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) investigan el incidente. La pista del aeropuerto permaneció cerrada temporalmente tras los hechos.

Accidentes aéreos en EE. UU.

Este accidente se enmarca dentro de una serie de siniestros aéreos ocurridos en Estados Unidos durante las últimas dos semanas. La noche del 29 de enero, un helicóptero Black Hawk del ejército chocó en el aire con un avión regional de American Eagle mientras se acercaba a la pista del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en Washington, lo que dejó un saldo de 67 muertos.

Dos días después, un avión médico Learjet 55 se estrelló poco después de despegar en Filadelfia, causando la muerte de siete personas y dejando al menos 24 heridos. Además, la semana pasada, un pequeño avión de pasajeros sufrió un accidente en Alaska, donde fallecieron 10 personas.

