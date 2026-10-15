Ojeda vivía como refugiado en la capital chilena luego de que el Gobierno de Venezuela lo señaló de participar, junto a otros uniformados, en una conspiración contra el depuesto Nicolás Maduro. La Fiscalía chilena asegura que fue asesinado por encargo de la administración chavista.

La justicia de Chile condenó este jueves a 20 años de prisión a un hombre acusado por el asesinato de Ronald Ojeda, exmilitar y disidente venezolano, en Santiago en 2024 a manos de la banda criminal Tren de Aragua.

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Acusado de matar a exmilitar y disidente venezolano en Chile, condenado a 20 años de cárcel

Maickel Villegas, un venezolano de 28 años, fue condenado este jueves por "secuestro con homicidio" por vigilar a la víctima, filmar su secuestro y trasladar en un vehículo a parte del comando asesino, según la sentencia leída por la jueza Gloria Canales.

El 21 de febrero de 2024, cinco hombres disfrazados de policías sacaron a Ojeda de su apartamento de Santiago en ropa interior. Su cuerpo apareció nueve días después en una maleta enterrada en un suburbio de la capital. Tenía 32 años.

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La acusación indica que Villegas grabó a la víctima cuando salía de su edificio con sus captores y envió esas imágenes a un destinatario desconocido. Después huyó de Chile, pero fue detenido en julio de 2024 en Costa Rica y extraditado meses después.

Según la versión de la Fiscalía, el Tren de Aragua, una organización transnacional nacida en Venezuela, fue contratada desde ese país para cometer el asesinato. Un testigo involucró incluso a Diosdado Cabello, ministro del Interior y figura clave del chavismo, en ello.

Otro implicado, Ángel Castellano, que tenía 17 años cuando ocurrió el crimen, fue condenado en 2024 a cinco años de reclusión por participar en el secuestro de Ojeda. El joven acompañaba a Villegas en el momento del rapto.

La próxima semana comenzará en Santiago un nuevo juicio contra presuntos miembros de los Piratas de Aragua, la célula chilena del grupo criminal venezolano. Seis de ellos comparecerán por la muerte de Ojeda.

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