Agente de ICE que mató al colombiano en Maine (EE. UU.) tiene antecedentes violentos: prensa

Personas en duelo encienden velas y depositan flores en el lugar donde el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero fue asesinado a manos de ICE. Foto: EFE - TROY R. BENNETT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero fue asesinado a inicios de esta semana por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). Familiares cercanos del agente federal que le disparó aseguraron ante The Associated Press (AP) que él nunca debió haber recibido una placa ni un arma para patrullar las calles. Argumentaron que él ha enfrentado desde niño temas de salud mental.

Le sugerimos: Asesinato de Durán Guerrero: Petro pide acusación formal y senadores de Maine investigar

Sus allegados comentaron ante la agencia de noticias que David Brouillette tiene antecedentes de comportamiento aterrador y violento. Incluso lo acusaron de haber agredido a mujeres. Aunque él no dio comentarios ante AP, tres familiares que dijeron haber hablado con él desde el tiroteo, entre ellos una exesposa y una hija, señalaron que les dijo que actuó en defensa propia.

Ashley Brouillette, que fue su pareja, relató que se divorció de él en 2009 porque él era violento. Incluso, una vez llegó a arrojarle agua hirviendo mientras cargaba a su hija. Si bien David Brouillette no parece tener antecedentes penales en Maine, pues una búsqueda ante el Departamento de Seguridad Pública del estado no arrojó registros con su nombre, sí se encontraron expedientes del tribunal de lo familiar. Ahí se detallan años de acusaciones de abuso físico y verbal presentadas por su segunda exesposa en nombre de ella y de sus hijas.

Además, de acuerdo con la información de AP, un familiar que habló bajo condición de anonimato dijo que Brouillette fue diagnosticado desde niño con trastorno bipolar maníaco y trastorno por déficit de atención. Lo describió como una persona con una “enfermedad mental grave”.

También le puede interesar: Lo que puede hacer México por sus migrantes muertos en EE. UU

¿Qué dijo la exesposa del agente de ICE que mató al colombiano?

En declaraciones al medio Portland Press Herald, Ashley Brouillette aseguró que su exmarido, que ha desempeñado diversos cargos en las fuerzas del orden y la seguridad pública en Maine, así como ha sido agente inmobiliario con licencia y veterano de guerra, la llamó admitiendo el tiroteo y justificando sus acciones.

“Me pedía que mintiera por él y que encubriera su reputación”, mencionó la mujer: “Le dije que no iba a mentir por él, y entonces intentó decir que el tiroteo estaba justificado porque el tipo intentó atropellarlo con su carro”.

Dijo, además, que había visto videos de Brouillette en el lugar del tiroteo y le comentó que “en ninguna parte se ve que ese hombre te embistiera”. Según su relato, “en su cabeza está justificado. Se lo toma con una calma inusual”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com