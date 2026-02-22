Agentes de seguridad mataron al hombre que entró armado a la residencia de Trump en Florida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el sábado a los gobernadores estatales en la Casa Blanca. Foto: EFE - SAMUEL CORUM

Un hombre fue baleado por policías y miembros del Servicio Secreto de Estados Unidos después de que ingresó al perímetro seguro de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, la madrugada del domingo, según un comunicado publicado por la agencia en X.

El sospechoso, un hombre de unos veinte años, fue observado en la puerta norte de la propiedad de Donald Trump portando lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible, informó el Servicio Secreto en el texto.

El presidente recibió a los gobernadores estatales en la Casa Blanca el sábado por la noche y no estaba en Mar-a-Lago en el momento del tiroteo.

Agentes del orden público, incluyendo del Servicio Secreto y un oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, participaron en el tiroteo. El individuo falleció en el momento, mientras que ningún agente resultó herido. Las investigaciones están en curso.

El mandatario ha sido blanco de varios ataques. De hecho, Ryan Routh, de 59 años, quien planeó asesinar a Trump en su campo de golf de Florida en septiembre de 2024, dos meses antes de las elecciones estadounidenses, fue condenado a cadena perpetua.

Eso ocurrió dos meses después de otro intento de homicidio contra el líder republicano en Pensilvania, donde Matthew Crooks, de 20 años, disparó varias veces durante un mitin. Una bala le rozó la oreja derecha al magnate.

