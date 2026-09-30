De acuerdo con una publicación oficial de la Embajada de Estados Unidos en Colombia,…

La advertencia se lanza en medio de la profunda crisis humanitaria por la que atraviesan zonas como el Catatumbo, con el recrudecimiento de la violencia por las disputas entre el ELN y las disidencias de las FARC.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido una nueva alerta de seguridad sobre Colombia por el que considera un "riesgo elevado de ataques por parte de grupos armados ilegales, incluido el ELN, en el departamento de Norte de Santander".

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"No viaje a Norte de Santander": la alerta de seguridad de EE. UU. a sus ciudadanos

De acuerdo con una publicación oficial de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, dichos ataques podrían incluir "drones y fusiles contra instalaciones policiales y militares".

Estados Unidos advierte a sus ciudadanos, en consecuencia, no viajar a "Norte de Santander ni a menos de 10 km de la frontera entre Colombia y Venezuela".

La publicación oficial agrega que "los grupos armados ilegales pueden llevar a cabo ataques con poca o ninguna advertencia contra estaciones de policía, edificios gubernamentales, instalaciones militares e infraestructura relacionada".

Entre las medidas que invita a tomar están mantenerse alerta e informados, no enfrentar a "individuos armados", mantener un perfil bajo y evitar aglomeraciones.

"Los ciudadanos estadounidenses deberían reconsiderar sus viajes a todas las demás regiones de Colombia", añade.

El país, hay que recordar, forma parte de los destinos de viaje con nivel de alerta 3, el segundo en la escala de riesgo para el Departamento de Estado, que precisamente recomienda reconsiderar viajar a este lugar por la presencia de grupo armados, riesgo de secuestro, entre otros.

Sin embargo, hay zonas específicas en nivel de alerta 4 (el más alto): Arauca, Cauca (excluyendo Popayán), Valle del Cauca (excluyendo Cali) y Norte de Santander.

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