La Iglesia católica argentina ha cuestionado el costo social de los recortes de Milei,…

León XIV mencionó en su primer discurso en Argentina a quienes buscan trabajo, a los ancianos y a los que pese a tener empleo, no consiguen cubrir las necesidades del hogar.

El papa León XIV pidió este domingo en Buenos Aires que el crecimiento llegue a los más necesitados y se respete a quienes piensan distinto, un mensaje de peso ante el presidente Javier Milei, que arremete con virulencia contra críticos y cuyo ajuste la Iglesia cuestiona por su dureza.

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Ante Milei, León XIV pide que crecimiento llegue a los necesitados y respeto a la diferencia

La Iglesia católica argentina ha cuestionado el costo social de los recortes de Milei, que han afectado en particular a los hospitales públicos, las universidades y los jubilados.

"Corresponde favorecer cuanto abra oportunidades, estimule la iniciativa privada y permita que el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades. La economía deber estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", dijo el papa en el Palacio Libertad de Buenos Aires ante Milei y otras autoridades, en un discurso salpicado de aplausos.

El presidente, por su parte, invocó el "bien común" para defender su política económica y sostuvo que su gobierno debe actuar "sin castigar a los argentinos de mañana en pos de favorecer a los argentinos de hoy", en una alocución en la que presentó al papa ante una sala abarrotada.

"Mejoremos sostenidamente la vida de quienes hoy están presentes y aseguremos el futuro de quienes aún no han llegado", afirmó.

"Cuidado de la palabra"

El papa también reivindicó "el cuidado de la palabra" en la vida pública de un país cuyo presidente suele insultar a opositores y periodistas.

La democracia, dijo, se fortalece con la escucha, la búsqueda de acuerdos y "la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino".

Milei, estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump, llegó al poder con la promesa de reactivar la economía y frenar la inflación mediante la austeridad fiscal.

Hizo de la motosierra el símbolo de su programa de recortes y, durante la campaña electoral, llamó "imbécil" al fallecido papa Francisco por defender la justicia social, que Milei considera una "aberración".

Ya en el poder, el mandatario moderó el tono y visitó a Francisco en el Vaticano. Este domingo, lo calificó como una "figura excepcional".

"Como el Mundial nos une"

León XIV dijo que su visita a Argentina, la primera de un papa en 39 años, tiene un "significado particular" en la tierra natal de su predecesor. Muchos fieles esperaron en vano que Francisco volviera al país durante sus doce años de pontificado.

"Durante doce años la Iglesia universal escuchó la voz de un Pontífice argentino que llevó consigo, en la memoria y en el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió", dijo.

Los actos este domingo fueron cerrados al público. Valles antidisturbios mantuvieron a la multitud a un centenar de metros de los lugares donde estaría el pontífice.

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A dos cuadras de la plaza San Martín, donde recibió una ofrenda floral, cientos de personas aguardaron bajo el sol sin saber si el papa pasaría por allí. Algunas se cubrían con banderas del Vaticano con la inscripción "Bienvenido León XIV".

Liliana Deblauwe, una docente jubilada de 68 años, comentó: "Como el Mundial nos une, ojalá el papa también lo haga".

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Luego el papa se dirigió a la Casa Rosada, sede del gobierno, donde fue recibido nuevamente por Milei. Fuera, cientos de personas, algunas con la camiseta de la selección argentina, cantaban "¡olé olé olé, León León!" e intentaban verlo detrás de las altas vallas negras que bordeaban la emblemática Plaza de Mayo.

"Más unidad"

Al abordar la lucha contra el crimen organizado, el papa recordó que la solidez de las instituciones depende también de la integridad de quienes gobiernan, pues "la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos".

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"Me gustaría que nos dé más unidad", dijo con lágrimas en los ojos Marisa Pérez, una empleada administrativa de 50 años que esperaba que los políticos "escuchen sus palabras. Es importantísimo que se junte con Milei".

León XIV aterrizó a las 2:30 p. m. en Buenos Aires procedente de Uruguay, en la segunda escala de un viaje de 12 días apenas tres semanas después de haberse sometido a una operación de cáncer de pulmón.

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Hasta el miércoles, cuando partirá hacia Perú, el papa de 71 años celebrará tres misas multitudinarias y visitará un hogar para personas con discapacidad, una cárcel y el santuario de Luján, principal destino de peregrinación católica de Argentina.

El 57,7% de los argentinos se considera católico, según la Universidad de Buenos Aires.

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