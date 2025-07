Ocasio-Cortez, criticada por votar en contra de recorte de ayuda militar a Israel

Se mantiene el debate sobre si es correcta o errónea la postura de AOC. Foto: EFE - JUSTIN LANE

Una votación dejó en evidencia profundas tensiones dentro del Partido Demócrata, cuando la representante Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), perteneciente al ala progresista, votó, el 18 de julio, en contra de una enmienda que buscaba eliminar 500 millones de dólares destinados a sistemas de defensa aérea de Israel, incluido el famoso Domo de Hierro. Esta decisión llamó la atención porque la propuesta no provenía de un sector progresista, sino de la republicana Marjorie Taylor Greene, conocida por sus posiciones de extrema derecha.

🔑Claves para entender la polémica

Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), demócrata, votó en contra de una enmienda que buscaba eliminar 500 millones de dólares destinados a sistemas de defensa aérea de Israel, como el Domo de Hierro.

Su decisión la distanció de otras integrantes progresistas de The Squad (El Escuadrón) , quienes apoyaron el recorte, generando críticas y debate dentro del movimiento progresista.

AOC argumentó que la propuesta solo afectaba ayuda “defensiva” y no detenía el envío de armas ofensivas, mientras organizaciones aliadas la acusaron de respaldar indirectamente el militarismo estadounidense.

📌 ¿Qué se votó exactamente?

A inicios de julio la Cámara de Representantes de Estados Unidos debatió la Ley de Asignaciones del Departamento de Defensa (H.R.4016). Este gigantesco presupuesto militar asigna 831.5 mil millones de dólares al Pentágono, según el Departamento de Defensa.

Dentro de esa cifra, US$ 500 millones estaban destinados a los llamados “Programas Cooperativos Israelíes”, fondos que apoyan el Domo de Hierro y otros sistemas defensivos. El Domo de Hierro intercepta cohetes de corto alcance con misiles que pueden costar hasta 50.000 dólares cada uno, según The New York Times.

Marjorie Taylor Greene propuso eliminar ese monto del presupuesto. Sin embargo, la enmienda fue derrotada de manera abrumadora: 422 votos en contra y apenas 6 a favor. Entre quienes votaron a favor estuvieron congresistas progresistas como Rashida Tlaib, Ilhan Omar y Summer Lee, además del republicano Thomas Massie.

¿Por qué es polémico el voto de AOC?

Lo que hace tan llamativa la posición de Ocasio-Cortez es que ella forma parte de El Escuadrón, un grupo de congresistas progresistas, entre ellas Tlaib y Omar, que suelen votar en bloque contra medidas que refuercen el apoyo militar a Israel.

En esta ocasión, AOC se apartó de sus aliadas más cercanas, lo que generó sorpresa y críticas dentro del propio movimiento progresista estadounidense.

¿Por qué una republicana propuso recortar fondos a Israel?

Aunque pueda parecer contradictorio, la propuesta vino de una republicana por razones muy distintas a las de los progresistas.

Marjorie Taylor Greene, defensora del lema América Primero y cercana a Donald Trump, argumentó que Estados Unidos no debería financiar a otros países mientras enfrenta una deuda de, aproximadamente, US$ 37 billones y carece de beneficios sociales como los que existen en Israel.

Su postura refleja una corriente aislacionista que gana terreno entre votantes conservadores, quienes cuestionan el gasto militar en el extranjero, aunque por motivos muy diferentes a los de quienes critican a Israel por razones humanitarias.

La justificación de AOC

Ocasio-Cortez explicó que votó en contra porque la enmienda de Greene solo recortaba dinero destinado a sistemas defensivos, pero no tocaba la ayuda militar ofensiva utilizada en Gaza.

Según AOC, no tendría sentido apoyar una medida que elimina fondos para interceptores mientras permite que continúe el envío de bombas y municiones ofensivas a Israel.

Las críticas a su decisión

Esta explicación no convenció a muchos de sus aliados políticos. Los Socialistas Democráticos de América (DSA), organización con la que AOC ha colaborado, rechazaron su voto señalando que “cualquier ayuda a Israel mientras llevan a cabo un genocidio con apoyo estadounidense es completamente inaceptable”.

En redes sociales y medios alternativos, la representante ha sido criticada y hasta ridiculizada en caricaturas políticas, donde se la acusa de traicionar sus principios progresistas.

¿Habría significado un verdadero recorte?

La enmienda de Greene, en términos prácticos, representaba menos del 0.1% del gigantesco presupuesto militar estadounidense, según Diario Red.

Este medio recalcó que Estados Unidos destina cada año alrededor de 3.8 mil millones de dólares en ayuda militar a Israel, más 500 millones adicionales para sistemas de defensa como el Domo de Hierro. Por eso, grupos de presión como AIPAC celebraron el fracaso de la enmienda, asegurando que se trató de una “afirmación bipartidista de la alianza de América con Israel”.

👉 ¿Qué revela la postura de AOC?

El voto de Ocasio-Cortez pone sobre la mesa las contradicciones dentro del movimiento progresista. Aunque ella defiende su decisión como un acto de estrategia política, sus críticos argumentan que mantener cualquier ayuda militar a Israel es incompatible con la defensa de los derechos humanos.

El episodio muestra que, mientras los demócratas han apoyado históricamente a Israel, el sector progresista enfrenta una encrucijada: romper con el establishment de su partido o aceptar limitaciones que lo alejan de sus ideales más radicales.

