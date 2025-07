¿Intento de asesinato a Netanyahu? Esto dicen desde Israel

Los ataques contra Netanyahu evidencian la profunda fragmentación política y social que atraviesa Israel Foto: EFE - SHAWN THEW

Una mujer de unos 70 años, identificada únicamente como una activista antigubernamental, fue arrestada hace dos semanas por el servicio de seguridad interna de Israel, Shin Bet, bajo sospecha de planear un atentado contra el primer ministro Benjamin Netanyahu

👉 ¿Por qué es relevante el ataque de israelíes hacia Netanyahu?

El hecho de que ciudadanos israelíes estén implicados en planes para atentar contra Benjamin Netanyahu refleja un clima interno de polarización política y descontento profundo dentro de Israel, un país que históricamente ha mostrado altos niveles de cohesión frente a amenazas externas.

Que las amenazas provengan de nacionales y no solo de actores extranjeros, como Irán o grupos armados en la región, evidencia fracturas internas y una radicalización de ciertos sectores opositores al gobierno.

Este fenómeno plantea retos adicionales para la seguridad interna, pues obliga a las autoridades a vigilar no solo los tradicionales focos de riesgo externos, sino también a segmentos de su propia población, lo que puede erosionar aún más la confianza social y la estabilidad política del país.

📌 ¿Cómo ocurrió el intento de atacar a Netanyahu?

La emisora pública israelí KAN, dijo que el supuesto complot incluía un “dispositivo explosivo”. Después de la detención, la anciana fue liberada bajo estrictas condiciones: no puede acercarse a edificios gubernamentales ni al primer ministro. Sin embargo, el próximo jueves se presentará una acusación formal en su contra por conspiración para cometer un delito y por planear un acto terrorista.

La policía israelí afirmó que la mujer “estaba en contacto con otras personas como parte de este plan”, mientras continúa la investigación conjunta con el Shin Bet.

Antecedentes de amenazas

El caso recuerda a intentos previos contra Netanyahu. En septiembre pasado, un ciudadano israelí fue arrestado por presuntos vínculos con la inteligencia iraní y por planear ataques contra el primer ministro, el entonces ministro de Defensa Yoav Galant y el exjefe del Shin Bet, Ronen Bar. Meses después, en octubre, la residencia de Netanyahu en Cesarea fue atacada por un dron lanzado desde el Líbano, sin dejar víctimas ni daños mayores.

¿Hay israelitas en contra de las acciones de Netanyahu?

Los recientes ataques contra el primer ministro de Israel por parte de una ciudadana israelí remiten a las multitudinarias protestas registradas en Jerusalén durante marzo de este año. Según medios locales, al menos 40.000 personas se manifestaron entonces al grito de “¡traidor!”, exigiendo el fin de la guerra y la liberación de los rehenes que permanecen en manos de Hamás. La situación evidencia la fragmentación social que vive Israel.

