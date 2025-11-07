AP revela identidades de muertos en ataques de EE. UU. a supuestas narcolanchas

Captura de pantalla de un video publicado en la cuenta oficial de la red social X @SecWar del secretario del Departamento de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, que muestra un ataque contra una embarcación en aguas del océano Pacífico. Foto: EFE - @SecWar

Como Robert Sánchez, Juan Carlos “El Guaramero” Fuentes, Dushak Milovcic y Luis Martínez han sido identificados cuatro de los al menos 60 muertos que han dejado los casi 20 ataques que Estados Unidos ha dirigido contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico durante los últimos meses.

Se trata de un pescador, un chofer, un excadete y un experimentado traficante de drogas: personas de origen venezolano que aunque sí habrían estado delinquiendo, según sus conocidos, estaban lejos de ser los capos narcoterroristas que Washington ha dicho que eran y, en todo caso, merecían un debido proceso ante la justicia.

Así lo revela la Associated Press, que, con trabajo en terreno, logró contactar a allegados de las víctimas, todas oriundas de la península de Paria. Estos vecinos o familiares, por cierto, ataron cabos o se enteraron de las muertes de sus conocidos por el voz a voz o fotografías que circularon por redes sociales, pero no porque ninguna autoridad oficial, estadounidense o venezolana, se hiciera cargo.

La agencia de noticias logró, además, recabar datos sobre otras cinco personas, prácticamente todas con algo en común: era la primera o segunda vez que emprendían un viaje de tráfico de drogas, al parecer por necesidad.

Por ejemplo, a Fuentes se le dañó el bus que le daba el sustento; mientras que Sánchez, con cuatro hijos en una de las regiones más pobres de Venezuela, habría sido contactado por sus habilidades para navegar.

El gobierno de Trump ha justificado los bombardeos diciendo que se trata de narcoterroristas que buscaban hacer daño a Estados Unidos y que con cada barco hundido se salvan 25.000 vidas. “Sin embargo, parece que los barcos transportaban cocaína, no los opioides sintéticos, mucho más letales, que causan la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año”, señala AP.

Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono, declaró en un comunicado a la AP que el Departamento de Defensa ha “afirmado sistemáticamente que nuestra inteligencia confirmó que los individuos involucrados en estas operaciones de narcotráfico eran narcoterroristas, y mantenemos esa evaluación”.

