Machado volvió a apoyar a Trump por sus ataques a barcos cerca de Venezuela

La opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, acusó este miércoles a Nicolás Maduro de haberle declarado la guerra a su población y apoyó el despliegue militar estadounidense en la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, movilizó buques de guerra, aviones caza, miles de soldados en el Caribe, y está a la espera del mayor portaviones del mundo para operaciones contra el narcotráfico, aunque Maduro asegura que el objetivo es su derrocamiento.

Al menos 67 personas murieron en bombardeos a supuestas narcolanchas como parte de estas operaciones en la región.

“Maduro no es un jefe de Estado legítimo. Es el líder de una estructura narcoterrorista y ha declarado la guerra contra el pueblo venezolano y las democracias de la región”, dijo Machado durante un foro de negocios celebrado en Miami (Florida) en el que participó por videollamada.

“Maduro empezó esta guerra y el presidente Trump está acabando con ella”, añadió la opositora, que calificó la estrategia estadounidense de “absolutamente correcta”.

Según Machado, las estructuras lideradas por Maduro se financian con tráfico de drogas, de armas y personas, y aseguró que la administración de Trump -su principal aliado- está cortando esas fuentes de ingresos con sus ataques recientes, en los que han muerto decenas de personas en las últimas semanas.

Los ataques de Estados Unidos en el Caribe han elevado la presión contra el gobierno de Maduro, al que Washington acusa de ser un narcotraficante y de haberle robado las elecciones presidenciales de julio de 2024 a la oposición.

El despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe y la autorización de operaciones de la CIA contra Venezuela llevaron al presidente del país sudamericano a denunciar que la administración republicana busca un cambio de régimen.

En una entrevista en CBS emitida el domingo, Trump aseguró que los días de Maduro como presidente están contados, aunque minimizó el riesgo de una guerra entre Estados Unidos y Venezuela.

Machado se encuentra en la clandestinidad desde que denunció un fraude en las elecciones de 2024, en las que Maduro volvió a proclamarse presidente.

Durante su intervención en el America Business Forum de Miami, la opositora prometió transformar Venezuela de “centro criminal de las Américas” a “centro energético” en el continente. También dijo que abriría el país a la inversión extranjera y recordó que la nación caribeña dispone de las mayores reservas de crudo del mundo.

