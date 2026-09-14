El juez accedió a la solicitud de organizaciones que representan instituciones de enseñanza superior, profesores y sindicatos, entre ellos uno que representa a periodistas y otros…

Sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo, el juez federal de Boston pospuso hasta nueva orden las nuevas reglas que debían entrar a regir el 15 de septiembre.

Un juez federal de Estados Unidos aplazó el lunes la entrada en vigor de los nuevos límites de estancia para estudiantes y periodistas extranjeros fijados por el gobierno del presidente Donald Trump.

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Restricciones a visa de estudiante y periodista en EE. UU.: juez suspende la medida

El juez accedió a la solicitud de organizaciones que representan instituciones de enseñanza superior, profesores y sindicatos, entre ellos uno que representa a periodistas y otros profesionales de la comunicación.

Según la normativa gubernamental publicada en julio en el Federal Register, el equivalente estadounidense del Diario Oficial, los ciudadanos extranjeros titulares de un visado de estudiante ya no estarán autorizados a permanecer más de cuatro años en territorio estadounidense.

Los periodistas extranjeros, por su parte, verán sus estancias limitadas a 240 días, es decir unos ocho meses, aunque podrán solicitar renovaciones por períodos idénticos.

Los periodistas chinos estarán sujetos a un marco particularmente restrictivo, con visados limitados a 90 días.

Hasta ahora, Estados Unidos concedía visados por la duración del programa de estudios de un estudiante y hasta cinco años para un periodista extranjero.

Un centenar de medios y organizaciones de prensa internacionales, entre ellos la AFP, consideraron en una carta abierta que esto «reduciría la cantidad y la calidad de la cobertura» de la actualidad estadounidense.

La medida del gobierno de Donald Trump se suma a otros esfuerzos por limitar los derechos en materia de migración. A comienzos de mes, ya otra jueza federal impidió que Washington aplicara una nueva orden ejecutiva que limitaba quiénes reúnen los requisitos para obtener la ciudadanía por nacimiento, emitida tras otro bloqueo judicial a una primera versión.

En esa primera orden, Trump afirmó que los niños nacidos de padres que se encuentran indocumentados en Estados Unidos o con visas temporales no se convertirían automáticamente en ciudadanos estadounidenses.

Los tribunales de primera instancia bloquearon esa medida, al dictaminar que, en virtud de la enmienda 14 de la Constitución, casi todas las personas nacidas en territorio estadounidense son ciudadanos estadounidenses. La Corte Suprema estuvo de acuerdo.

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