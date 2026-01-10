Xiomara Castro sanciona decreto que ordena un nuevo conteo de votos en Honduras: reacciones

Xiomara Castro, presidenta de Honduras. Foto: EFE - STR

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sancionó el decreto legislativo que dio luz verde a un nuevo escrutinio de los votos de las últimas elecciones presidenciales.

Pese a que los resultados ya habían sido avalados por el Consejo Nacional Electoral, el Congreso Nacional de Honduras convocó a sesiones extraordinarias para impulsar un nuevo conteo.

Sectores opositores denunciaron que no se les permitió la entrada al hemiciclo para votar.

Vale la pena recordar que Nasry Asfura, un empresario conservador de 67 años, fue finalmente proclamado presidente electo el pasado 24 de diciembre, casi un mes después de las votaciones.

El conteo de votos se retrasó por fallas técnicas en medio de una reñida competencia entre los dos candidatos a la cabeza. Con menos de un punto porcentual de diferencia sobre su contrincante, el centroderechista Salvador Nasralla, Asfura fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral, con el 97,8 % de los votos escrutados.

Nasralla, también de derecha, denunció fraude y no reconoció su derrota, pese a que la misión de observación de la OEA no reportó indicios de fraude, aunque sí lamentó que la proclamación de Asfura se diera sin haber terminado el conteo.

Asfura debería posesionarse el próximo 27 de enero en lo que se ha anunciado como un evento austero.

Rechazo de países de América Latina

Tras la medida adoptada por Castro, varios países de la región expresaron su “firme rechazo”. Según ellos, un reconteo desconoce “la autoridad del Consejo Nacional Electoral y afectando la institucionalidad democrática”.

“Repudiamos también las acciones de violencia ejercidas contra miembros de la oposición el pasado jueves y todo acto de violencia política que busca alterar el resultado expresado en las urnas por el pueblo hondureño”, agregaron.

Se refieren al ataque del que fue víctima la diputada opositora Gladys Aurora López, del opositor Partido Nacional, quien resultó herida tras recibir el impacto de un artefacto explosivo. “El ataque ocurrió dentro del Palacio Legislativo minutos antes de una sesión especial en la cual se decidió realizar un nuevo escrutinio de las recientes elecciones generales”, informó Minuto Uno.

Los países firmantes, entre los que están Argentina, Bolivia y Paraguay, reafirmaron “el reconocimiento a la proclama emitida por el poder electoral competente sobre los resultados oficiales que declararon a Nasry Asfura presidente electo de la República de Honduras, tras unas elecciones validadas por misiones de observación internacional que confirmaron la voluntad de millones de hondureños expresada libremente en los comicios celebrados el pasado 30 de noviembre”.

Y concluyeron: “Los Estados firmantes reclamamos a todas las fuerzas políticas hondureñas respetar el orden democrático, garantizar una transición pacífica y privilegiar el diálogo, y confiamos en que el pueblo hondureño sabrá defender los valores de libertad y democracia”.

Los países firmantes fueron:

República Argentina

Estado Plurinacional de Bolivia

República de Costa Rica

República de Ecuador

República de Guatemala

República del Paraguay

República del Perú

República Dominicana

