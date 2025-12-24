Nasry Asfura, favorito de Trump, es proclamado presidente de Honduras

Simpatizantes del candidato a la presidencia Nasry 'Tito' Asfura, celebran en la sede del Partido Nacional este miércoles, en Tegucigalpa (Honduras). Foto: EFE - Gustavo Amador

El empresario conservador Nasry Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, fue proclamado oficialmente este miércoles nuevo presidente de Honduras, tres semanas después de unas elecciones marcadas por el estrecho margen de diferencia y denuncias de fraude.

Asfura, de 67 años e hijo de inmigrantes palestinos, se impuso sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, también de derecha, quien exigía un amplio recuento de votos ante supuestas irregularidades.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) “declara electo por período de 4 años al ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah”, señaló la presidenta del organismo, Ana Paola Hall.

Las elecciones generales de Honduras, celebradas el 24 de noviembre de 2025, enfrentaron demoras significativas debido a disputas entre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), que paralizaron la logística de votación en varios departamentos.

Críticos, incluyendo observadores internacionales de la OEA, denunciaron manipulación por parte del gobierno de Xiomara Castro para extender su mandato, con retrasos en la impresión de boletas y el escrutinio preliminar que pospusieron resultados hasta enero de 2026.

La oposición, liderada por Salvador Nasralla y el Partido Nacional, exigió la anulación parcial de los comicios en zonas como Cortés y Francisco Morazán, alegando fraude en el 30 % de las actas, mientras el oficialismo atribuyó las demoras a “sabotajes externos”. Estas tensiones generaron protestas callejeras con al menos 12 muertos y un bloqueo económico que agravó la crisis migratoria, con riesgo de intervención de EE.UU. bajo la administración Trump para mediar o imponer sanciones, según La Prensa.

