Argentina acoge cumbre de la DEA contra el narcotráfico y crimen organizado

gentes de policía y funcionarios federales de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). Foto: EFE - TED SOQUI

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Este miércoles se lleva a cabo el segundo día de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), celebrada en Argentina en cooperación con Estados Unidos. Se trata del mayor evento mundial contra el narcotráfico, que se desarrolla a puertas cerradas durante tres días, bajo el liderazgo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Argentina fue escogida como sede de esta edición en medio del fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad entre los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei.

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Durante la conferencia, el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas, destacó la coordinación entre Washington, Argentina y otros países democráticos para enfrentar a los carteles y las redes criminales. Sin embargo, advirtió que la lucha contra el narcotráfico exige acelerar la respuesta internacional, pues las organizaciones criminales también actúan con rapidez.

Por su parte, Terry Cole, jefe de la DEA, resaltó la importancia de la cooperación de Argentina y afirmó que este evento acerca a los países participantes al objetivo de combatir el crimen organizado, el lavado de dinero, la corrupción y la violencia derivada de las drogas en todo el mundo.

Durante los tres días de la conferencia no se permite el ingreso de la prensa, pese a la participación de representantes de más de 100 países. Sin embargo, según El País, uno de los objetivos del encuentro es recomponer la relación entre Estados Unidos y México, que ha estado marcada por diferencias sobre la forma en que debe combatirse el narcotráfico.

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Milei se ha convertido en uno de los principales aliados del llamado Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Trump para reforzar la cooperación entre los gobiernos de la región en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. La alianza también busca coordinar esfuerzos frente a la inmigración irregular y limitar la influencia de China en el continente.

Colombia también hace parte de esta iniciativa desde la llegada al poder de Abelardo de la Espriella, quien anunció su incorporación y convirtió al país en el decimonoveno miembro de la coalición.

La ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, advirtió que el crimen organizado se ha convertido en una de las principales amenazas del siglo XXI. Durante la apertura de la conferencia, que se extenderá hasta el jueves y reúne a altos funcionarios de seguridad de los países participantes, sostuvo que no puede haber crecimiento ni desarrollo sin garantizar primero condiciones de seguridad.

Según un informe de la Fundación de Investigación de Inteligencia Financiera (Finint), entre enero de 2024 y junio de 2026 las fuerzas federales argentinas incautaron cerca de 15.000 kilos de clorhidrato de cocaína en 44 grandes operativos. El volumen decomisado supone un aumento del 508 % frente al promedio registrado entre 2020 y 2023.

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