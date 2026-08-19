Militares de EE. UU. en Latinoamérica: Ecuador regula su entrada y permanencia temporal

Soldados patrullan las afueras del palacio presidencial de Carondelet. Foto: AFP - RODRIGO BUENDIA

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El Gobierno de Ecuador estableció los procedimientos para el ingreso, registro y permanencia temporal en el país andino de militares estadounidenses, empleados civiles del Departamento de Defensa y contratistas de Estados Unidos a través de un acuerdo ministerial publicado este martes en el registro oficial.

Firmado por el ministro del Interior, John Reimberg, el texto establece que el personal estadounidense comprendido en el Estatuto de las Fuerzas (SOFA) sea registrado bajo la denominación de ‘Actos de Comercio y Actividades’, con motivo de viaje SOFA.

Permitirá una permanencia temporal máxima de 180 días no renovables y podrá comprender múltiples entradas en el transcurso de un año.

Para acogerse a este procedimiento, los interesados podrán presentar un pasaporte vigente o una identificación válida emitida por Estados Unidos, además de una orden de movimiento del Departamento de Defensa estadounidense.

El acuerdo también señala que este personal no estará sujeto a sanciones u otras acciones administrativas de carácter migratorio mientras permanezca de forma regular en territorio ecuatoriano.

El SOFA fue suscrito por Ecuador y Estados Unidos el 6 de octubre de 2023 y ratificado por el entonces presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso (2021-2023), en febrero de 2024.

La publicación en el registro oficial coincide con la visita a Ecuador del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, quien se reunió en Quito con el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y la cúpula militar ecuatoriana para abordar la cooperación bilateral en seguridad y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

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