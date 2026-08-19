Socialista demócrata buscará el escaño de Marco Rubio en Florida: ¿quién es Angie Nixon?

La representante estatal por Jacksonville (Florida) Angie Nixon (d) durante un recorrido en la Pequeña Habana en Miami. Foto: EFE - Pablo Urbón

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La socialista democrática Angie Nixon, del Partido Demócrata, competirá contra la exfiscal general de Florida Ashley Moody, del Partido Republicano, por el escaño que dejó Marco Rubio para convertirse en secretario de Estado de Estados Unidos, tras vencer sus respectivas elecciones primarias este martes.

Medios estadounidenses como CNN, NBC y Decision Desk proyectaron la victoria de ambas candidatas, lo que implicó una sorpresa en el Partido Demócrata, donde Nixon, de los Socialistas Democráticos de América (DSA), venció al moderado Alex Vindman, teniente coronel retirado del Ejército.

Vindman, exdirector para asuntos europeos del Consejo de Seguridad Nacional, fue funcionario de la primera presidencia de Donald Trump (2017-2021) y un testigo clave en el primer juicio político (impeachment) contra el entonces mandatario.

Nixon buscará un escaño que los demócratas ganaron por última vez en 2012 en Florida, donde exiliados cubanos y venezolanos muestran recelo por el término “socialista democrático”.

La progresista enfrentará en la elección general del 3 de noviembre a Moody, designada por el gobernador Ron DeSantis como reemplazo en el Senado de Rubio en enero de 2025 y quien tiene el apoyo del presidente Donald Trump y del otro senador por Florida, el también republicano Rick Scott.

Quien gane cubrirá los dos años que restan del mandato de Rubio, hasta enero de 2029, y no un periodo íntegro de seis.

Lucha metro a metro

El ala izquierda del Partido Demócrata es un movimiento que recientemente ha cosechado varias victorias en primarias en otros lugares del país.

“La tarea no debería ser demasiado difícil, dado lo favorable que se ha vuelto el clima político para ellos”, escribió el analista electoral de NBC Steve Kornacki sobre las perspectivas de los demócratas a nivel nacional.

“Pero los republicanos pueden alterar esa aritmética si su manipulación de distritos en Florida da frutos”, añadió en alusión a los cambios del mapa electoral. “Dicho sin rodeos, necesitan cada escaño adicional que puedan conseguir. Desesperadamente”.

Las nuevas fronteras distritales han obligado a varios congresistas demócratas en ejercicio a competir en territorios significativamente más republicanos y han desencadenado una carrera por distritos más seguros.

Dos de ellos buscarán la reelección en distritos que Trump ganó cómodamente en 2024. Otro -que se presenta en un distrito conservador recién configurado- se enfrenta a un demócrata del ala izquierda del partido, que ya ha conseguido victorias en primarias en otros lugares este año.

Los demócratas de Florida también buscan probar que pueden volver a competir a nivel estatal.

El excongresista republicano David Jolly, ahora demócrata y destacado crítico de Trump, parte como favorito para obtener la nominación de su partido a la gobernación.

Entre los republicanos el favorito es el congresista Byron Donalds, respaldado por Trump. De ganar las primarias republicanas, sería gran favorito para convertirse en el primer gobernador negro de Florida.

Este estado sureño no es el único que votó el martes.

Alaska celebró primarias para el Senado y la Cámara de Representantes, mientras que los republicanos de Wyoming eligieron a sus candidatos a gobernador, al Senado y a un escaño abierto en la Cámara de Representantes.

En tanto, los votantes de California también decidieron, mediante una elección especial, entre dos demócratas que compiten por reemplazar a Eric Swalwell, quien dejó la Cámara en abril en medio de acusaciones de conducta sexual inapropiada que él niega.

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