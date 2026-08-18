Argentinos endeudados, entre la angustia y la vergüenza: piden prestado para subsistir

Unos 5,8 millones de argentinos son considerados en mora, es decir con más de 90 días de atraso en el pago de su deuda, según el Banco Central. Foto: AFP - STRINGER

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Agobiada por una deuda que tomó hace un año y no puede pagar, Andrea siente angustia y vergüenza. No es la única: la mora de las familias en Argentina se triplicó en doce meses y alcanzó su mayor nivel en 20 años durante el gobierno de Javier Milei.

El principal problema es el estancamiento de los ingresos y la disparada del costo de vida, en particular por las tarifas de servicios que superaron con creces la inflación desde la llegada al poder del presidente ultraliberal en diciembre de 2023.

Unos 5,8 millones de argentinos son considerados en mora, es decir con más de 90 días de atraso en el pago de su deuda, según el Banco Central. La mitad se ubica en la lista de incobrables.

Andrea trabajaba en una papelera que cerró y buscó sin suerte reinventarse vendiendo comida casera, contó a la AFP esta mujer de 32 años, madre de una niña.

La compra de un horno para potenciar su negocio destrozó sus finanzas: “Me atrasé en los pagos y en un par de meses la deuda se hizo impagable. De un millón de pesos (unos USD 670) se fue a cinco (unos USD 3.360)”.

Avergonzada, no quiso dar su apellido para cuidar a su hija. “No quiero que se sepa en el colegio”, cuya mensualidad paga a duras penas, explicó.

“Esclavitud financiera” en Argentina: esto dice Milei

La mora bancaria en las familias pasó de 4,5% a 12,8% entre mayo del año pasado y el mismo mes de 2026, apenas con un freno en junio en 12,7%.

En total, unos 21 millones de argentinos, sobre una población de 46 millones, tienen algún tipo de deuda.

Para el presidente Milei, el problema es “un acuerdo entre privados”.

El presidente afirma que nadie obliga a la gente a endeudarse. Al hablar en una entrevista sobre los argentinos que habían solicitado préstamos, preguntó: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?”.

Los mayores atrasos son en préstamos personales y tarjetas de crédito que concentran más del 70 % de los morosos, niveles inéditos “desde la crisis de 2001”, la peor debacle económica de Argentina, señaló un informe del Centro de Economía Política.

El presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Juan Cuattromo, dijo a la AFP que “el crecimiento de la morosidad no es consecuencia de decisiones individuales, es el resultado de un contexto macroeconómico que deterioró los ingresos, el empleo y la actividad económica”.

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Tasas al 1.000 % anual en billeteras digitales

“Es desesperante, me despierto y me acuesto pensando cómo voy a pagar”, dice Claudia Debaste, empleada de 40 años cuyo poder adquisitivo se desmoronó al ritmo que crecieron sus deudas.

“Empecé por usar la tarjeta para gastos comunes, pagar servicios, transporte, supermercado, farmacia”, explica a la AFP esta madre soltera de un niño en edad escolar que cayó en mora hace cuatro meses y busca refinanciar.

La curva de mora familiar creció casi cinco veces desde noviembre de 2024, un período con facilidad de acceso al crédito que sostuvo cierto nivel de consumo, aunque a tasas que rozaron el 1.000 % anual en billeteras digitales no bancarias.

El dirigente de izquierda Gabriel Solano denunció penalmente la semana pasada a Marcos Galperín, presidente ejecutivo de Mercado Libre, por usura a través de los préstamos de su billetera digital Mercado Pago, la más usada en Argentina.

Adolescentes deudores: los más perjudicados son los jóvenes de hasta 30 años

También hay adolescentes deudores.

“Nada de esperar a ser adultos”, propone el eslogan de una billetera virtual que ofrece desde los 13 años “préstamos rápidos y totalmente online, con pocos requisitos, para contar con efectivo en el acto”.

Los más perjudicados son los jóvenes de hasta 30 años.

Según estadísticas del Banco Provincia, casi 4 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 21 años no logran pagar sus créditos y de ese grupo 9 de cada 10 se endeudaron antes de obtener su primer empleo formal.

También están los créditos informales para trabajadores informales, cuyas tasas comienzan en 260 % anual, cuadruplicando las bancarias.

“Las propias plataformas de reparto nos ofrecen préstamos con tasas de usura”, dijo a la AFP Leandro Hidalgo, repartidor y representante sindical del sector.

Los cobros se descuentan de las pagas semanales. ¿Y si no se paga? “Te bloquean la cuenta, como un despido”, dijo.

Es una “esclavitud financiera porque nos endeudamos para subsistir con la misma aplicación”, afirmó.

Dos de estas plataformas, Pedidos Ya y Gurpi, solicitadas por la AFP, no respondieron.

Bancos estatales y privados lanzaron líneas de rescate con tasas reducidas atadas a la inflación, aunque con requisitos difíciles de cumplir.

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