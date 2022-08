Empezaron los test de drogas en el Congreso chileno, ¿cómo funcionarán?

Los diputados y diputadas que consumen cannabis no están de acuerdo con que los nombres de quienes den positivo al test se publiquen. Foto: AFP - FRED TANNEAU

El miércoles se llevó a cabo el primer sorteo en el Congreso chileno para determinar qué diputados y diputadas deberán someterse a un test de drogas, una medida introducida en el reglamento de la Cámara en julio de este año. Un total 78 de los 155 diputados y diputadas fueron elegidos para realizarse la prueba.

¿Cómo funciona el test de drogas?

El método de aplicación del examen será un análisis en el pelo, según se informó en julio, cuando la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la medida tras un extenso debate.

“Se ha establecido un plazo que es entre el 22 y 30 de agosto para que los diputados vayan al laboratorio de la Universidad de Chile a realizarse este test de cabello”, dijo Raúl Soto, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, uno de los sorteados para someterse al examen.

La prueba será semestral y se aplicará al menos dos veces a cada parlamentario dentro su gestión de cuatro años. Si una persona se niega a hacerse el control, será sancionada por la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara.

¿Por qué se necesita un test de drogas en el Congreso?

La medida busca darle “transparencia” a la labor parlamentaria y evitar que exista cualquier relación entre los miembros de la Cámara y las redes del narcotráfico que existen en Chile.

El texto con el que se aprobó la medida también establece un plan de actividades sobre prevención del consumo de drogas para todas las personas que trabajan en el Congreso.

¿Cómo se eligen las personas que toman el test de drogas?

Los diputados fueron seleccionados en un sorteo realizado en el Congreso chileno, ubicado en el puerto de Valparaíso.

A finales de septiembre deberán aplicarse la prueba los diputados restantes. Los resultados, que se tendrán entre 10 a 15 días, serían públicos y en caso de dar positivo, se podría levantar el secreto bancario para evidenciar que no haya movimientos de dinero que no se puedan justificar.

¿Qué piensan los congresistas?

No todos los diputados y diputadas están a favor de la medida.

“Yo también fumo, no me avergüenzo, y cultivo mis plantas para no alimentar las arcas del narcotráfico”, señaló, por su parte, Ana María Gazmuri, diputada y activista en favor del consumo de marihuana.

“No compro, me la regalan. En algún momento de la vida, cuando era más chico, planté. Llegué a tener en mi mejor época dos plantas al aire libre, nada muy elaborado”, dijo Sáez.

La principal molestia entre los opositores a la medida es que el nombre de los diputados y diputadas que den positivo se harán públicos.

En las bancadas de izquierda, donde hay una postura más liberal frente al consumo del cannabis, se han planteado dos argumentos para evitar que se publiquen los nombres de quienes dan positivo en la prueba. Por un lado, dicen que esto solo contribuye a una estrategia de “estigmatización” a los consumidores de cannabis. Por el otro, se dice que esta medida vulnera la vida privada y de salud de los miembros del Congreso.

“Se ha infringido nuestra privacidad y principios esenciales”, sostuvo la diputada Marcela Riquelme, del Frente Amplio.

Sobre esto último, el documento aprobado por la Cámara señala que habrá excepciones para quien acredite fines terapéuticos y medicinales del consumo de marihuana, cuyos nombres permanecerán en el anonimato. Esto no aplicará para otras drogas como la cocaína.

