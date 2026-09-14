Consternación por asesinato de estudiante española de intercambio en México

Claudia Tacoronte Aguilera tenía 21 años y la noche del sábado fue agredida con un arma blanca…

México es un país con altos índices de violencia machista y en varios estados todas las muertes violentas de mujeres se investigan inicialmente como feminicidio. Posteriormente las autoridades confirman o descartan si el género tuvo alguna relación con el móvil.

Una estudiante universitaria española fue asesinada en México, donde realizaba una estancia de intercambio, informaron el domingo las autoridades que investigan el crimen como un feminicidio.

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Claudia Tacoronte Aguilera tenía 21 años y la noche del sábado fue agredida con un arma blanca en la ciudad de Cuautla, en el estado de Morelos, a menos de dos horas en automóvil de Ciudad de México.

La estudiante procedente de la Universidad de Granada se hallaba en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal cuando fue víctima de «un supuesto robo con arma blanca», informó la Casa de Cultura local, el sitio donde se realizaba el evento.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde estaba matriculada en México Tacoronte, demandó a la fiscalía estatal «una investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género para garantizar justicia y evitar la impunidad».

El fiscal estatal, Fernando Blumenkron, dijo a varios periodistas que aún no se ha determinado la identidad del agresor.

«Inmediatamente se tuvo contacto con el consulado de España» en esa región, añadió.

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