Asesinato de Durán Guerrero: embajador de Colombia en EE. UU. critica a De la Espriella

Personas que asistieron a la protesta "ICE Out: Justicia para Lorenzo y Joan" en Foley Square, Nueva York, tras los asesinatos del mexicano y el colombiano en Estados Unidos. Foto: EFE - SARAH YENESEL

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Tras el asesinato del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, el embajador de Colombia en el país norteamericano, Daniel García-Peña, cuestionó el silencio del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre lo sucedido. También criticó la postura del gobierno de Donald Trump.

En diálogo con Julio Sánchez Cristo en 6AM W, el embajador aseguró que la administración republicana no ha reconocido que se equivocó: “Ni siquiera eso. De verdad ha sido impresionante. Por un lado, la declaración del presidente Trump; segundo, (...) hay un silencio absoluto y no ha habido ninguna respuesta oficial o mucho menos un llamado al remordimiento ante esta situación tan lamentable”.

Ante los micrófonos radiales también argumentó que desde el gobierno de Gustavo Petro se han enviado notas de protesta y de esclarecimiento, “exigiendo que se conozca la verdad y se proceda contra los responsables”. De hecho, el mandatario usó en días pasados su perfil de la red social X para pedir que se abra una acusación formal contra el agente de ICE que le disparó a Durán Guerrero.

García-Peña también cuestionó la falta de entrenamiento por parte de los agentes federales estadounidenses, pero también condenó la postura de De la Espriella frente a lo sucedido: “Lo más preocupante es que el gobierno entrante se alinea totalmente con Trump. Me parece increíble que en las relaciones que dicen tener con Marco Rubio no hayan dicho nada sobre este caso del colombiano”.

En paralelo a esto, el activista Beto Coral llegó deportado desde Estados Unidos a Bogotá, luego de haber sido detenido por las autoridades migratorias en junio. Recordando ese caso, así como el de otros connacionales que han estado en centros de detención, el embajador García-Peña enfatizó ante la emisora que “estadísticamente hablando, es prácticamente imposible. No están dando asilos”.

Entretanto, el expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, escribió en redes sociales que, “con todo el respeto por la legislación migratoria de los Estados Unidos, debo manifestar mi dolor por la muerte del joven Joan Sebastián Durán, miembro de una de esas familias de compatriotas santandereanos a quienes tanta gratitud debo”.

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