Asesinato de colombiana conmociona a Texas: fue encontrada en la cajuela de su auto

La colombiana Eliana Bigoni y su esposo, Jake O'Brien, se estaban divorciando antes de su asesinato, de acuerdo con el hombre. Foto: Archivo Particular

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El hallazgo del cuerpo de la colombiana Eliana Bigoni dentro de la cajuela de su automóvil, parqueado en la vivienda de su esposo, Jake O’Brien Bigoni, ha conmocionado a la población de Plano, Texas, en Estados Unidos. La pareja, según el propio O’Brien, atravesaba un proceso de divorcio.

Según las investigaciones preliminares, la mujer, oriunda de Bogotá, se trasladó en la mañana del pasado 12 de agosto al apartamento de su esposo para recoger a sus dos hijos, de 2 y 5 años, y llevarlos a la escuela. Luego de esto, Eliana tenía programada una cita para desayunar a las 8:30 a. m., pero nunca llegó. Sin embargo, la ubicación de su celular reportaba que seguía en el complejo de apartamentos de su pareja. Su madre y una amiga alertaron a la policía sobre esto.

Sobre las 10:30 de la mañana de ese mismo día, la Policía de Plano llegó hasta el complejo de apartamentos para preguntarle a O’Brien por el paradero de su esposa. El hombre contestó que había estado ahí, pero que no sabía a dónde había ido.

“Dijo que estaban atravesando un proceso de divorcio y que ella había pasado por allí para recoger a uno de sus hijos, pero que el niño no se sentía bien”, señaló un documento judicial. Los dos hijos de la pareja estaban en el apartamento mientras todo ocurría.

Unos 15 minutos después, luego de un segundo interrogatorio a O’Brien y la revisión de las anotaciones de la llamada, los oficiales llamaron a la madre de O’Brien, quien declaró que su hijo la había llamado un poco antes y le había dicho: “Tengo algo que contarte… Está muerta… Tuvimos una pelea y está muerta”.

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Luego de esto, los agentes llamaron de nuevo a la puerta de O’Brien y cuando este abrió le pusieron las esposas. Hacia las 11 de la mañana, los oficiales entraron al garaje y encontraron el Hyundai Genesis blanco de Eliana. Tras inspeccionar la cajuela del vehículo, encontraron su cuerpo sin respirar, con lesiones graves en su rostro y cabeza, así como moretones en varias zonas.

El apartamento fue acodonado y O’Brien fue trasladado a la cárcel del condado de Collin en donde permanece detenido sin derecho a fianza por el cargo de asesinato.

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