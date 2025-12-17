Asesinato de profesor del MIT sacude a la élite académica: ¿quién era Nuno Loureiro?

Nuno Loureiro, profesor y director del Centro de Ciencia del Plasma y Fusión del MIT. Foto: MIT - MIT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El asesinato del profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) Nuno F. G. Loureiro ha generado conmoción en la comunidad académica internacional.

Loureiro, de 47 años, físico y científico especializado en energía de fusión, fue baleado en su apartamento de Brookline, un suburbio acomodado y considerado seguro a las afueras de Boston. Murió el martes en un hospital local, según informaron autoridades citadas por Associated Press.

La fiscalía del condado de Norfolk confirmó que se trata de una investigación por homicidio y que, hasta ahora, no hay sospechosos bajo custodia. El caso resulta especialmente impactante por el perfil del académico.

Loureiro se había incorporado al MIT en 2016 y en 2024 fue nombrado director del Plasma Science and Fusion Center, uno de los laboratorios más grandes de la universidad, con más de 250 investigadores distribuidos en siete edificios, según la AP.

Su trabajo estaba orientado a desarrollar tecnologías de energía limpia basadas en fusión nuclear, una de las grandes apuestas científicas para combatir el cambio climático.

Recientemente, se había centrado en la conformación de plasmas con la intención de aumentar la eficiencia de los reactores de estilo Tokamak, que usan campos magnéticos, produciendo más energía con menos pérdidas. En términos simples, buscaba hacer la fusión nuclear más viable como fuente de energía limpia.

“La fusión cambiará el curso de la historia humana”, había dicho el propio Loureiro al asumir la dirección del centro.

Un poco de contexto

La fusión nuclear es el proceso que alimenta al Sol y promete una fuente de energía limpia, casi ilimitada y sin emisiones de carbono. Aunque la fusión controlada se ha logrado en laboratorio, aún no existe una planta de fusión comercial que produzca electricidad de forma continua.

Los reactores tipo Tokamak con los que trabajaba el académico buscan contener plasma, o gas extremadamente caliente, mediante campos magnéticos para provocar la fusión. El principal obstáculo es la inestabilidad del plasma, que tiende a perder energía o colapsar antes de generar electricidad útil.

Loureiro trabajaba en la conformación y control del plasma para hacerlo más estable y eficiente. Resolver ese problema es clave para que la fusión pase de experimento científico a fuente real de energía para el mundo.

Un vecindario “seguro”

Brookline, el lugar del crimen, no suele figurar en los mapas de violencia armada, y el asesinato de un académico de alto perfil en su propio hogar desafía la percepción de seguridad en zonas residenciales vinculadas a universidades de prestigio. Vecinos relataron haber escuchado “tres fuertes sonidos” la noche del ataque, según testimonios recogidos por The Boston Globe.

El homicidio, además, ocurrió mientras la policía aún busca al responsable de otro tiroteo sin resolver en la Universidad de Brown, en Rhode Island, donde murieron dos estudiantes y otros nueve resultaron heridos días antes. Aunque el FBI aseguró que no existe conexión entre ambos casos, la coincidencia ha reforzado la sensación de vulnerabilidad en campus históricamente asociados con la excelencia académica.

Para la presidenta del MIT, Sally Kornbluth, el asesinato representa una “pérdida impactante”. No se trata solo de un homicidio sin resolver, sino de la muerte violenta de un científico clave en uno de los centros de investigación más influyentes del mundo, en un entorno donde ese tipo de violencia parecía impensable.

Loureiro estaba casado y era padre de tres hijos. Estudiantes, colegas y vecinos se congregaron frente a su edificio con velas para rendirle homenaje, mientras el MIT activó espacios de apoyo psicológico para su comunidad.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com